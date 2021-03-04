Учащихся Минского финансово-экономического колледжа пригласисли на встречу в главный зал Совета Республики

Источник материала: БT

В главном зале Совета Республики - не сенаторы, а учащиеся Минского финансово-экономического колледжа. Ребят пригласила на встречу председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. В доверительном диалоге звучали вопросы: как выбирают членов верхней палаты парламента, что входит в их обязанности, а также как связать свою жизнь с законотворческой деятельностью? А перед общением для учащихся колледжа провели экскурсию по музею Совета Республики. Молодые люди узнали об истории парламентаризма в нашей стране. Отметим, такие встречи с сенаторами уже стали хорошей традицией и будут продолжены.