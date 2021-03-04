|
А. Александрин: Производство вакцины - это вопрос национальной безопасности
04.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси эпидситуация стабилизируется, продолжается вакцинация населения. По мнению известного украинского эпидемиолога Андрея Александрина, производство вакцины "Спутник V" на собственных площадях позволит нам быстрее, а главное - самостоятельно побороть пандемию, в отличие от Украины, где из-за недальновидной политики государства, система здравоохранения пришла в упадок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси эпидситуация стабилизируется, продолжается вакцинация населения. По мнению известного украинского эпидемиолога Андрея Александрина, производство...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)