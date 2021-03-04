А. Александрин: Производство вакцины - это вопрос национальной безопасности

Источник материала: БT

В Беларуси эпидситуация стабилизируется, продолжается вакцинация населения. По мнению известного украинского эпидемиолога Андрея Александрина, производство вакцины "Спутник V" на собственных площадях позволит нам быстрее, а главное - самостоятельно побороть пандемию, в отличие от Украины, где из-за недальновидной политики государства, система здравоохранения пришла в упадок.



