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В годовщину освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков Григорий Рапота передал Музею Победы в Москве личные вещи своего отца

04.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Боевые награды, фотокадры и живопись. В годовщину освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота передал Музею Победы на Поклонной горе в Москве личные вещи своего отца. Он был военным летчиком и участвовал в боевых сражениях на Ржевском выступе. Совершал по 5-6 вылетов за ночь. Летом 42-го получил свою первую награду - орден Красного Знамени. А потом и орден Красной Звезды. За время Ржевской битвы, которая считается одной из самых кровавых в истории Великой Отечественной, лейтенант Алексей Рапота сбросил на позиции противника более 15 тонн бомб.

В торжественной церемонии открытия величественного монумента советскому солдату принимал участие и глава нашего государства Александр Лукашенко. Под Ржевом полегли сотни тысяч героев, среди которых и белорусы. Сегодня это символ памяти и нерушимой дружбы между Беларусью и Россией.

 
 
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Боевые награды, фотокадры и живопись. В годовщину освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота...
 
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