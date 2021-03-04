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Торжественные мероприятия ко Дню милиции сегодня пройдут по всей стране
04.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Буквально через полчаса начнется торжественный ритуал возложения венков к памятнику сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.
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Буквально через полчаса начнется торжественный ритуал возложения венков к памятнику сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, погибшим при...
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