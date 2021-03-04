Источник материала: БT

Таинственные рейсы запускают австралийские авиалинии Qantas. Пассажирам предлагают отправиться "в никуда". То есть купить билет без конечного пункта назначения и на сутки улететь в неизвестное место. Такое развлечение придумали для стимулирования пострадавшего за последний год внутреннего туризма. Рейсы будут осуществляться из Брисбена, Мельбурна или Сиднея. Пассажиров может ждать что угодно. Тропики, активный отдых или деревенское гостеприимство. Цена за такой полет стартует от 470 евро.