Источник материала: Tut.by

В Минском районе пропал 15-летний подросток. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Ангел», также о поисках мальчика сообщили в МЧС.



Изображение: ПСО «Ангел»

Пропавший — 15-летний Глеб Черник, который живет в агрогородке Михановичи Минского района. Подросток исчез во вторник, 2 марта. Как сообщает ПСО «Ангел», мальчик примерно до 16.00 был у бабушки, а затем ушел — с тех пор о его местонахождении ничего не известно.



Глеб Черник. Фото предоставлены ПСО «Ангел»

Поисками Глеба занимается и МЧС: пресс-служба ведомства сообщила, что сигнал об исчезновении подростка спасатели получили 3 марта в 15.00, пока он не обнаружен и поиски продолжатся в четверг, 4 марта.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, русые волосы. Особая примета — шрам на правом ухе после рваной раны.

Был одет: синие брюки, черная куртка, вязаная шапка с помпоном, черные ботинки.