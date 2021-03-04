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В Минском районе пропал 15-летний подросток
04.03.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском районе пропал 15-летний подросток. Об этом
Пропавший — 15-летний Глеб Черник, который живет в агрогородке Михановичи Минского района. Подросток исчез во вторник, 2 марта. Как сообщает ПСО «Ангел», мальчик примерно до 16.00 был у бабушки, а затем ушел — с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Поисками Глеба занимается и МЧС: пресс-служба ведомства сообщила, что сигнал об исчезновении подростка спасатели получили 3 марта в 15.00, пока он не обнаружен и поиски продолжатся в четверг, 4 марта.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, русые волосы. Особая примета — шрам на правом ухе после рваной раны.
Был одет: синие брюки, черная куртка, вязаная шапка с помпоном, черные ботинки.
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Глеб Черник пропал во вторник в агрогородке Михановичи, с тех пор его местонахождение не известно.
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