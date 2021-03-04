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«В школе думали, что приводит бабушка». История Даши, у которой разница в возрасте с мамой 45 лет
04.03.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мечта многих девочек — это чтобы мама была подружкой. Но в большинстве случаев это случается при минимальной разнице в возрасте. Зоя Леоновна родила Дашу, когда ей было уже 45 лет. Уже в садике девочка думала, что она приемная и прямо задавала этот вопрос маме, у Даши не укладывалось в голове, почему такая маленькая девочка родилась у такой взрослой женщины. В школе одноклассники думали, что Дашу приводит бабушка, но девочка гордо отвечала, что это ее мама. Переходный возраст привел за собой конфликты, а позже и серьезные ссоры, после которых Даша часто вызывает 71-летней маме скорую помощь. Зоя Леоновна не понимает дочь, а дочь не понимает маму. Но они очень хотят найти общий язык. Мы продолжаем проект
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Даше сейчас 26 лет, а Зое Леоновне 71.
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