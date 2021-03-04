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Лукашенко вручил погоны и награды "армии добра и созидания"

04.03.2021 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Нация может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах, сказал белорусский лидер во время вручения во Дворце Независимости государственных наград, а также генеральских погон.

Александр Лукашенко обратил внимание собравшихся на тот факт, что церемония вручения наград и погон, несмотря на то, что носит традиционный характер, имеет особое значение в Год народного единства.

"Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра и созидания, людей творческих, и самое главное - нацеленных на результат. И это очень важно", - сказал он.

По его словам, любой нации нужно проявлять заботу о дне завтрашнем, потому что сплотиться и успешно развиваться она может только на позитивных идеях и делах.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти сделали особый акцент на торжественной церемонии вручения наград и погон, потому что она проходит в Год народного единства.
 
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