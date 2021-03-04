Учительница в Чечерске ударила школьника о парту - и тот попал в больницу. Чем закончилась проверка милиции

Источник материала: Tut.by

В Чечерске завершилась проверка в отношении учительницы, которая ударила на уроке школьника, после чего тот попал в больницу. Возбуждать уголовное дело в отношении нее не стали. Подробности TUT.BY сообщили в УВД.



Фото: Сергей Комков

— В действиях учителя усматривается состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьей 153 УК Республики Беларусь. Однако данная статья относится к делам частно-публичного обвинения и возбуждается не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления. Поэтому в возбуждении уголовного дела отказано. Заявитель может возбудить в суде дело частного обвинения, однако отец школьника уже написал заявление, что претензий к учителю не имеет, к ответственности привлекать не желает, — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

— Да, решили не обращаться, — подтвердил TUT.BY отец пострадавшего мальчика Николай. — Никто на нас не давил, просто жалко стало человека, у нее [учительницы] дети собираются в милицию идти, могут быть проблемы — не хочу ломать им судьбу. Да и сама она раскаялась и просила прощения.

Мужчина рассказал, что последствия травмы сын ощущает до сих пор: у парня часто болит голова и со спортом (Артем занимается дзюдо) на полгода пришлось распрощаться. Ребенка наблюдает невропатолог.

Напомним, 18 января после уроков ученик 6-го класса школы города Чечерска оказался в больнице . У ребенка диагностировали ушиб лба и черепно-мозговую травму.

Как выяснилось, на уроке между школьником и учителем белорусского языка и литературы произошел конфликт. После этого ребенок ушел домой и там родные заметили, что с парнем что-то не то. Мальчик рассказал бабушке, что в классе все шумели, и в какой-то момент учительница взяла его за шею и ударила о парту головой.

В больнице парень провел неделю.





Напомним , похожая история произошла в январе прошлого года в гомельской гимназии № 71. Педагог схватила за ухо третьеклассницу и травмировала его. Родители написали заявление в милицию, Гомеле родители травмированной учительницей третьеклассницы обратились в суд. Там возбудили дело">началась проверка.

Тогда милиционеры также в действиях учительницы нашли состав преступления по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).

Мама школьницы рассказала, что травма у дочери была серьезная, наложили четыре шва, после девочка перенесла серьезный отит, а потом к физическим последствиям добавились еще и психологические. пришлось обращаться к специалистам.

Родители девочки обратились в суд.

— Для нас это было очень важно сделать. Во-первых, чтобы потом мы могли в будущем смотреть в глаза дочери, чтобы она понимала, что мы, родители, всегда ее поддержим и защитим. Во-вторых, чтобы показать обществу, что в таких ситуациях не может быть компромиссов. Ведь подобного в школе много, и многие родители опасаются об этом говорить. И это — неправильная позиция. Сегодня мы промолчим, завтра — а что будет послезавтра? Учителям надо быть осмотрительнее. Ведь мы доверяем им своих детей, прокомментировали свое решение родители.

Педагога признали виновной в умышленном причинении телесных повреждений и дали штраф в размере 70 базовых величин (1890 рублей).