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Туристов в Беларусь в 2020 году стало в 10 раз меньше. Показатели на уровне начала 90-х годов
04.03.2021 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия отбросила белорусский туризм на 30 лет назад. Показатели по въезду оказались на отметке 1991 года, пишут на сайте Республиканского союза туристических организаций
Кто приезжал к нам и куда ездили мы
На сайте проанализировали
Общее количество организованных туристов, приехавших в нашу страну — 34 156. Из них 22 тысячи гостей побывали в Минске. Для сравнения — в 2019 году Беларусь посетили 405 472 организованных туриста. Падение — больше, чем в десять раз. Повсеместные локдауны не позволили зарубежным путешественникам преодолеть границы, объясняют на сайте турсоюза.
Топ-10 стран по въезду зарубежных туристов в Беларусь
Из России в 2020 году к нам чаще всего приезжали отдыхать в санатории, но для сравнения в 2019-м году поток российских туристов составлял 218 тысяч человек.
За пределы Беларуси в прошлом году выехали 253 877 белорусских туриста. В 2019 году — 982 935.
Топ стран по выезду белорусских туристов за границу
Албанское направление, анализируют на
Египет сохранил позицию лидера «топа» выездных направлений на рынке, но, конечно, не сумел избежать количественных потерь — более чем в два раза. Приблизительно то же самое произошло с турецким направлением. Тунис открылся для белорусов практически в самом конце сезона, но далее все пошло неплохо, более того, в такой непростой год рынок сумел «прирасти» новым направлением — им стал тунисский остров Джерба.
Средняя загрузка гостиниц была 18,8%
В 2020 году в стране работало 613 гостиниц со средней загрузкой 18,8%.
В агротуристическом секторе трудились 2936 субъектов агротуризма. Больше всего — в Минской области — 972, самой отстающей в этом векторе является Гомельская область — 182. Субъекты агротуризма в прошлом году обслужили 433 294 человек, из них граждан Беларуси — 424 164.
Как изменилось количество турфирм в 2020 году
Численность туристических организаций в Беларуси в 2020 году составила 1348. В сфере въездного туризма трудились — 112 организаций, выездного — 653, внутренний туризм обслуживали — 118 субъектов хозяйствования.
В 2019 году численность туристических организаций была заявлена в количестве 1544. То есть за год — минус 200 турфирм. Вполне возможно, что потери и выше, учитывая, что некоторые компании временно приостановили свою деятельность — без закрытия предприятия. Особенно пострадал региональный сектор, в небольших городах турбизнесу пришлось тяжелее всего.
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Пандемия отбросила белорусский туризм на 30 лет назад. Показатели по въезду оказались на отметке 1991 года, пишут на сайте Республиканского союза туристических...
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