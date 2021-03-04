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Туристов в Беларусь в 2020 году стало в 10 раз меньше. Показатели на уровне начала 90-х годов

04.03.2021 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пандемия отбросила белорусский туризм на 30 лет назад. Показатели по въезду оказались на отметке 1991 года, пишут на сайте Республиканского союза туристических организаций toursoyuz.by.


Фото: Reuters

Кто приезжал к нам и куда ездили мы

На сайте проанализировали статистику Национального статистического комитета, и оказалось, что в прошлом году почти в десять раз меньше туристов посетили Беларусь.

Общее количество организованных туристов, приехавших в нашу страну — 34 156. Из них 22 тысячи гостей побывали в Минске. Для сравнения — в 2019 году Беларусь посетили 405 472 организованных туриста. Падение — больше, чем в десять раз. Повсеместные локдауны не позволили зарубежным путешественникам преодолеть границы, объясняют на сайте турсоюза.

Топ-10 стран по въезду зарубежных туристов в Беларусь

  • Россия — 24 578
  • Польша — 1 646
  • Литва — 1 050
  • Турция — 793
  • Ирак — 655
  • Латвия — 592
  • Израиль — 420
  • Германия — 371
  • Швейцария — 371
  • ОАЭ — 209

Из России в 2020 году к нам чаще всего приезжали отдыхать в санатории, но для сравнения в 2019-м году поток российских туристов составлял 218 тысяч человек.

За пределы Беларуси в прошлом году выехали 253 877 белорусских туриста. В 2019 году — 982 935.

Топ стран по выезду белорусских туристов за границу

  • Египет — 115 302 (2019 год — 258 715)
  • Турция — 62 556 (2019 год — 155 700)
  • Украина — 11 269 (2019 год — 146 981)
  • Черногория — 10 305 (2019 год — 20 800)
  • Польша — 10 269 (2019 год — 28 357)
  • Албания — 7686 (2019 год — 3985)
  • Тунис — 4230 (2019 год — 25 752)
  • Литва — 3414 (2019 год — 18 249)
  • ОАЭ — 2911 (2019 год — 8287)
  • Болгария — 1342 (2019 год — 48 424)
  • Италия — 988 (2019 год — 15 498)
  • Испания — 782 (2019 год — 33 583)
  • Греция — 649 (2019 год — 28 418)
  • Кипр — 224 (2019 год — 12 640).

Албанское направление, анализируют на toursoyuz.by, открылось в 2020 году раньше всех в сезоне — в середине июня. Правила въезда были и остаются по нынешним временам более чем либеральными — без виз, справок, тестов и карантинов. Албания в 2019 году была только 23-й в рейтинге популярных направлений на белорусском рынке. В 2020-м направление показало двукратный рост. Также неплохими показателями отметилась в прошлом году и Черногория. Направление открылось для въезда в середине сезона 2020 года и въезд был без ПЦР-тестов и карантинов.

Египет сохранил позицию лидера «топа» выездных направлений на рынке, но, конечно, не сумел избежать количественных потерь — более чем в два раза. Приблизительно то же самое произошло с турецким направлением. Тунис открылся для белорусов практически в самом конце сезона, но далее все пошло неплохо, более того, в такой непростой год рынок сумел «прирасти» новым направлением — им стал тунисский остров Джерба.

Средняя загрузка гостиниц была 18,8%

В 2020 году в стране работало 613 гостиниц со средней загрузкой 18,8%.

В агротуристическом секторе трудились 2936 субъектов агротуризма. Больше всего — в Минской области — 972, самой отстающей в этом векторе является Гомельская область — 182. Субъекты агротуризма в прошлом году обслужили 433 294 человек, из них граждан Беларуси — 424 164.

Как изменилось количество турфирм в 2020 году

Численность туристических организаций в Беларуси в 2020 году составила 1348. В сфере въездного туризма трудились — 112 организаций, выездного — 653, внутренний туризм обслуживали — 118 субъектов хозяйствования.

В 2019 году численность туристических организаций была заявлена в количестве 1544. То есть за год — минус 200 турфирм. Вполне возможно, что потери и выше, учитывая, что некоторые компании временно приостановили свою деятельность — без закрытия предприятия. Особенно пострадал региональный сектор, в небольших городах турбизнесу пришлось тяжелее всего.

 
Теги: Минск
 
 
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Пандемия отбросила белорусский туризм на 30 лет назад. Показатели по въезду оказались на отметке 1991 года, пишут на сайте Республиканского союза туристических...
 
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