Начальник минской милиции рассказал о протестах, киберпреступлениях и удаленном доступе к компьютерам

Источник материала: Tut.by

О ситуации с протестами, удаленном доступе к компьютерам граждан, а также о милиционерах, которые «сделали свой выбор» рассказал агентству «Минск-Новости» начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Михаил Гриб.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Михаил Гриб был назначен новым главой ГУВД Мингорисполкома в конце октября 2020-го. Он сменил на посту Ивана Кубракова, который пошел на повышение — стал министром МВД страны. Вот выдержки из интервью, которое Гриб дал журналисту «Минск-Новости».

О ситуации с протестами и милиционерах, которые «сделали свой выбор»

— Испытывает ли милиция кадровый голод? Например, некоторые информационные интернет-ресурсы заявляли, что из отряда милиции особого назначения в прошлом году уволился каждый четвертый боец. Так ли это?

— Еще в самом начале выборной кампании в интернете развернулась масштабная деятельность по оказанию информационного воздействия на сотрудников органов внутренних дел и членов их семей: публиковались оскорбления, клеветнические сведения, угрозы. Безусловно, все эти каналы создавали с одной лишь целью — дестабилизировать работу милиции.

Однако, несмотря на этот негатив, моральный дух сотрудников остается очень высоким. Мы все сделали свой выбор, отчетливо осознаем, что служим правопорядку, закону и народу, руководствуясь действующим законодательством, Конституцией и уставом. Изо дня в день продолжаем нести службу и делать свою работу, которая всегда нужна обществу. Более того, последние события еще больше сплотили наш милицейский коллектив.

Михаил Гриб высказался о ситуации с протестами и назвал количество пострадавших милиционеров.

— На протяжении значительного времени мы отмечаем положительную тенденцию снижения данных деструктивных проявлений. Всего в период проведения избирательной кампании и постэлекторальный период зарегистрировано более 600 злодеяний, направленных на дестабилизацию обстановки в столице, четверть из которых составили преступления, связанные с сопротивлением сотрудникам органов внутренних дел и иным лицам, охраняющим общественный порядок, насилием либо угрозой применения насилия в отношении милиционеров. Практически пятая часть из них — хулиганства, каждое шестое — преступления, связанные с осквернением сооружений и порчей имущества. В отношении сотрудников и их имущества совершено 293 преступления.

Несмотря на это, я с уверенностью могу сказать, что милиция в нашей стране способна обеспечить поддержание правопорядка. Мы готовы выполнять поставленные задачи и можем предотвратить любую угрозу.

О киберпреступлениях и удаленном доступе к компьютерам граждан

Михаил Гриб поговорил также о всплеске преступлений в сфере высоких технологий в 2020-м. Речь идет в основном о ситуациях, когда людей обманывают с помощью фишинговых (поддельных) страниц банков или торговых онлайн-площадок. По видом работников учреждений или покупателей у граждан выведывают личные данные и коды кредитных карт, а потом списывают деньги со счетов.

— Минск действительно захлестнула волна киберхищений. Их число увеличилось в 2,5 раза. Только в этом году уже совершено около 1000 таких преступлений, из которых 960 — хищения путем использования компьютерной техники.

Он добавил, что раскрывать такие преступления непросто, так как потерпевшим звонят из других стран. Глава минской милиции предостерег граждан от разглашения персональной информации.

Журналист напомнил, что скоро вступят в силу изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», по которому оперативники в том числе получат право удаленного доступа к компьютерам граждан, и уточнил, чем вызвана такая необходимость.

— Действительно, возникнет возможность создавать и использовать средства негласного получения информации, включая специализированное программное обеспечение, для эффективного противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием интернета, — объяснил Михаил Гриб.

Он также отметил, что закон нужен для «дальнейшего совершенствования правового регулирования оперативно-разыскной деятельности».

— Реализация предусмотренных проектом закона изменений позволит повысить эффективность оперативно-разыскной деятельности, устранит недостаточную правовую регламентацию получения доступа к компьютерной информации, исключив их неоднозначное толкование.