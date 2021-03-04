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Жителя «Пирса», отказавшегося снимать флаг с балкона, задержали

04.03.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя столичного квартала «Пирс», который отказывался снять БЧБ-флаг с балкона и машину которого эвакуировали, задержали. Об этом сообщает в своем телеграм-канале лишенный регистрации правозащитный центра «Весна».


Как сообщается, программист Илья Кваченко должен был 4 марта явиться к 8 утра по повестке в РУВД в Ждановичах — там он был задержан и будет находиться до суда. По всей видимости, на него составлен протокол по факту несанкционированного пикетирования в соответствии со статьей 24.23 недавно обновленного КоАП. Ожидается, что суд над жителем квартала «Пирс» состоится 5 марта.

Напомним, события вокруг балкона с флагом в «Пирсе» начались во вторник, 2 марта. Некоторые жильцы в тот день вывесили на свои балконы БЧБ-флаги, однако к приезду силовиков флаг оставался только на балконе Ильи Квачко. Мужчина отказался его снимать, тогда через несколько часов к дому подъехал эвакуатор и забрал машину жильца.

На следующий день противостояние продолжилось. Утром в тамбуре квартиры, где живет мужчина, отключили свет, в дверь к Илье стучали и просили выйти и проехать в отделение. Позже к дому приехала автовышка, а мужчина снял флаг. Ему самому оставили повестку с требованием явиться в РУВД.

 
 
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Программист Илья Квачко, судя по всему, задержан по статье о несанкционированном пикетировании.
 
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