ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проект "Радиофакт" - 30 лет в эфире!

04.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уже 30 лет раньше чашки кофе - самый оперативный дайджест фактов и понятной аналитики! Сегодня "Радиофакт" - бренд Белорусского радио - отмечает юбилей. Каждое утро в эфире проект задает деловой тон для слушателей всей страны. Что произошло и чем насыщен предстоящий рабочий день - как верно трактовать важные моменты общественно-политической жизни. Оценку в студии дают компетентные эксперты, а репортажи буквально с колес передают десятки корреспондентов из всех регионов Беларуси. На слух за час - от политики, экономики, социальных аспектов до культурных анонсов и спортивных обзоров. Кстати, многие наши коллеги Агентства теленовостей прошли через "Радиофакт". Настоящая школа подготовки журналистов для поколений авторов и ведущих, кто сегодня вещает с экрана и радиоволн! "Радиофакт" стал первым, кто привнес авторство в журналистику.

На волне Первого национального канала Белорусского радио буквально в эти минуты прозвучал юбилейный выпуск "Радиофакта". А сейчас в утреннем радиоэфире подробно о том, кто первым рассказывал белорусам о событиях 90-х, и как адаптировался проект к современным реалиям.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже 30 лет раньше чашки кофе - самый оперативный дайджест фактов и понятной аналитики! Сегодня "Радиофакт" - бренд Белорусского радио - отмечает юбилей. Каждое утро в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Австралийские авиалинии запускают "рейс в никуда"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by