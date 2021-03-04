Новый слив от BYPOL: предположительно Караев резко о белорусах и Чечне

Инициатива BYPOL опубликовала новый слив – о том, как предположительно Юрий Караев прощается со своими подчиненными из ГУБОПиК перед тем, как его сняли с должности министра внутренних дел.

Аудиозапись сопровождается видео с августовских акций протеста: многотысячные марши; волонтеры с пакетами возле Окрестина, с табличками «Отвезу домой», Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, другие материалы, где показаны граждане страны.

В записи человек с голосом, похожим на голос Караева, говорит, что «противник» сейчас не такой, как в 2010 году – «маневренный, бьет во всех местах», и «больше всего в информационном пространстве».

«И я скажу так – вот эти первые 4 дня, когда группы «Атаки», о которых уже знает президент, вместе с ОМОНом и внутренними войсками спасли страну. Перевели уже в более затяжное, более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься, уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим, и в конце концов, перейти к непосредственным захватам. Превентивным, или на расходе, или во время. Но и к преследованию противника, вот как в Чечне», - говорит человек.

Сравнивая действия силовиков в послевыборной Беларуси с Чечней, говорящий подчеркивает, что «как только группы боевиков начали находить противника в их лагерях, и у тех земля под ногами загоралась, их родная, кстати, земля. Тогда и смогли переломить ход Чеченской войны. И у нас теперь так. Мы уже стали входить на их территорию, мы уже стали их преследовать».

Белорусский народ – «тупой в большинстве своем»

Караев (предположительно) поясняет подчиненным, что белорусы в большинстве своем – народ туповатый и недалекий в большинстве своем», «жирные обыватели». (Здесь видео с Нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич).

«Они никогда и ни за кого, они – за то, чтобы жилось лучше и даже – спокойнее. Дальше пяти метров вокруг себя они не видят, – говорит он. – Они, с…, не читают. У них вот потребности ограничены – их личное благосостояние».

(Видео и фото, где волонтеры дежурят возле Окрестина с продуктами и пледами для задержанных и пострадавших от насилия, людей с табличками «Отвезу домой»).

Еще выдержки из речи человека, похожего голосом на Юрия Караева.

«Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы им преподносятся журналистами, политологами, телеграм-каналами. Сами они анализировать не умеют. Не государевы они люди. А мы с вами – государевы, которые на обеспечении этого населения, его величества обывателя, работаем.

Они неблагодарны нам, благодарны они будут, когда нас лишатся и похудеют до костей и вспомнят, какая была страна. А может проанализируют, кто ее выбирал. Так и хочется дать им попробовать этого. Ну, с…, ешьте! Но потом же назад ничего не вернешь. Не имеем права мы им дать попробовать сравнение как могло бы быть».

«Еще раз вам спасибо. Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам, ну и особенно если вам: все бросайте и находите эту тварь – и убирайте. Вот мое вам такое наставление. Спасибо вам», – говорит предположительно Юрий Караев.

В конце записи он рассказывает о встрече с Александром Лукашенко.

«Он сказал: "Хорошо, что вот так легко: не с войной, но с бедой научилось белорусское общество". И я говорю: "Новый мем – синей жопой спасли страну!"».