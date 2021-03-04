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Белорусский дальнобойщик пытался провезти через границу 68 кг табака для кальяна. Не получилось

04.03.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польские таможенники задержали в пункте пропуска Бобровники в фуре, которой управлял 31-летний белорус, 68 кг табака для кальяна. Рыночная стоимость контрабанды — 50 тысяч злотых (почти 34 тысячи рублей), сообщается на сайте налоговой службы в Белостоке.


Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Про досмотре большегруза польские пограничники обнаружили 680 упаковок табака для кальяна. В каждой упаковке — 100 г табачного изделия.

Товар был спрятан под полом кабины водителя.


Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Мужчина признался в контрабанде и объяснил, что хотел продать табак на одном из рынков в Варшаве.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Водителю грозит крупный штраф.

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Польские таможенники задержали в пункте пропуска Бобровники в фуре, которой управлял 31-летний белорус, 68 килограмм табака для кальяна. Рыночная стоимость...
 
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