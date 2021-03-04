Белорусский дальнобойщик пытался провезти через границу 68 кг табака для кальяна. Не получилось

Источник материала: Tut.by

Польские таможенники задержали в пункте пропуска Бобровники в фуре, которой управлял 31-летний белорус, 68 кг табака для кальяна. Рыночная стоимость контрабанды — 50 тысяч злотых (почти 34 тысячи рублей), сообщается на сайте налоговой службы в Белостоке.



Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Про досмотре большегруза польские пограничники обнаружили 680 упаковок табака для кальяна. В каждой упаковке — 100 г табачного изделия.

Товар был спрятан под полом кабины водителя.



Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Мужчина признался в контрабанде и объяснил, что хотел продать табак на одном из рынков в Варшаве.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Водителю грозит крупный штраф.