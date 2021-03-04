«Хорошо знают цену миру и человеческой жизни». Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Источник материала: Tut.by

4 марта во Дворце независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны. В церемонии участвовали более 30 человек — представители армии и силовых структур, многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.





По мнению Лукашенко, церемония вручения госнаград и генеральских погон имеет особый смысл в Год народного единства.

— Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное — нацеленных на результат. И это очень важно. Ведь нация, которая заботится о завтрашнем дне, может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше, — сказал Александр Лукашенко.

Он поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником.

— Сегодня по традиции мы вручаем генеральские погоны настоящим мужикам, которые привыкли прямо смотреть в глаза опасности и хорошо знают цену миру и человеческой жизни. Позвольте в этот день выразить всем им глубочайшую признательность. Вам низкий поклон от имени белорусского народа.

Обращаясь к женщинам Лукашенко отметил, что женщины все успевают и достигают больших профессиональных успехов.





— В том, что мы все вместе построили и отстояли независимую Беларусь, — в этом и ваша огромная заслуга. Наша заслуга тоже немалая, но помните: мы это все делали для вас. Как бы мы ни кичились, как бы ни возводили себя в абсолют, мы все делаем ради вас. Не было бы вас, не было бы тех дел, которые присущи настоящим мужикам.

Отдельно Лукашенко обратился к многодетным матерям: «Вы выполняете свою главную и важную миссию на земле. И если честно, не только за себя, но и за тех, кто сегодня пока родил одного или двоих. И не надо говорить, что женщины — это слабый пол. Вы сильные, и вы сильнее нас».

Белорусских женщин он назвал достоянием белорусской нации.





Кто получил награды

Орден почета получил главный врач Витебского областного клинического родильного дома Елена Леонович и оператор машинного доения ОАО «Тишовка» Светлана Добровольская, орден Франциска Скорины — директор гимназии № 33 Минска Оксана Якубовская, медаль Франциска Скорины — артистка Национального академического театра имени Янки Купалы Ольга Нефедова. Медаль «За трудовые заслуги» получила первый зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, орден «За службу Родине» III степени — начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома Михаил Гриб, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации ЧС МЧС Сергей Новик.

Также были вручены ордена Матери и присвоены почетные звания работникам агропромышленного комплекса, органов внутренних дел, Вооруженных сил.

Генеральские погоны вручены начальнику штаба — первому заместителю командующего войсками Западного оперативного командования ВС Владимиру Куприянюку, заместителю председателя Госпогранкомитета Роману Подлиневу, заместителю министра внутренних дел — командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову, начальнику Службы безопасности президента Дмитрию Шахраеву, начальнику Оперативно-аналитического центра при президенте Андрею Павлюченко, заместителю министра внутренних дел — начальнику криминальной милиции Геннадию Казакевичу.