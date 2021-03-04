«Если есть выбор - а у лучших он обычно есть - они уходят». Артем Шрайбман об увольнении декана ФМО БГУ

Источник материала: Tut.by

Вчера стало известно, что декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский уволился . Эту должность он занимал с 2008 года. По мнению, политического обозревателя и выпускника ФМО Артема Шрайбмана, благодаря руководителям, которые принимают все давление системы на себя, создавая подчиненным здоровую демократичную атмосферу, нынешняя система все еще удерживает профессионалов с либеральными взглядами. Однако выход таких специалистов из системы, отмечает в своем телеграм-канале аналитик, — неизбежный процесс.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Виктор Шадурский 12 лет возглавлял факультет международных отношений БГУ. По словам Артема Шрайбмана, ФМО — факультет со стабильно рекордными проходными баллами, и, как следствие, множеством умных студентов и талантливых преподавателей, то есть, в своем большинстве, сторонников протеста.

— Я не слышал о политических увольнениях или отчислениях с ФМО. Уверен, в этом была заслуга именно Шадурского. Знаю его как порядочного и открытого человека, патриота, дипломата по духу, — отмечает политический обозреватель. — Как бы мне не было жалко альма-матер, самого Виктора Геннадьевича и тех преподавателей, которых уволят или вынудят уйти ему вдогонку, это абсолютно неизбежный процесс.

12 августа и несколько раз потом я писал, что путь к концу нашей системы будет лежать не через штурм дворца матросами, а через медленную и мучительную деградацию госаппарата и госучреждений из-за отслаивания из них профессионалов.

Работать на государство во всех его ипостасях будет становиться все более токсично и неблагодарно для людей с желанием сохранить совесть или репутацию. Если ты молодой и талантливый выпускник — госструктуры станут последним местом, куда ты захочешь пойти работать, если есть выбор.

Система все еще удерживает профессионалов с либеральными взглядами благодаря особым людям-демпферам — руководителям, которые принимают все давление системы на себя, создавая подчиненным здоровую демократичную атмосферу.

Обычно эти люди — талантливые дипломаты. Им нужно уметь слушать и не возражать советским заклинаниям начальства, маневрировать, убалтывать, находить баланс в риторике, подмигивать своему коллективу — мол, вы знаете, я с вами, но должен играть в их игры, чтобы у нас тут с вами все было хорошо.

Эта миссия оправдана тем, что важно сохранить очаги разума, из которых вырастают будущие реформаторы. Но схема работает в мирное время, а оно закончилось.

Виктор Шадурский был именно таким демпфером для одного из самых либеральных факультетов страны. До него так же ушли многих деканов, ректоров, главврачей, и я удивлен, что он продержался так долго.

Когда руководителя-демпфера меняют на комиссара (а зачем иначе его менять сейчас), атмосфера в коллективе меняется. Для думающих людей стимулов и оправданий продолжать работать, да и учиться, в таком месте остается немного. И если есть выбор — а у лучших он обычно есть — они уходят.

Система избавляется от полутонов. Это увеличивает ее внутреннюю монолитность, но снижает ее способность впитывать разумные импульсы и принимать адекватные решения. Бронзовение и деградация. До основания, а затем… Все бы мы предпочли иначе, но это не наш выбор.