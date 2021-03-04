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По окраинам Могилева стали гулять стадами олени
04.03.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По окраинам Могилева гуляют стада оленей (а может, это одно и то же стадо). Животных сняли на видео горожане.
Первое видео свежее: оно
Второе видео снял в конце февраля в микрорайоне Малая Боровка Анатолий Добрынин — и
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