По окраинам Могилева стали гулять стадами олени

Источник материала: Tut.by

По окраинам Могилева гуляют стада оленей (а может, это одно и то же стадо). Животных сняли на видео горожане.

Первое видео свежее: оно появилось в паблике «ДТП и ЧП Могилев» вечером 3 марта. Автор видео Вова Гриневич говорит, что снял оленей утром того же дня на дороге, ведущей в поселок Любуж. На кадрах видны дома в районе конечной остановки троллейбусов на проспекте Витебском.

Второе видео снял в конце февраля в микрорайоне Малая Боровка Анатолий Добрынин — и опубликовал в группе «Mogilev750». По словам могилевчанина, олени часто гуляют по микрорайону.