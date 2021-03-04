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По окраинам Могилева стали гулять стадами олени

04.03.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По окраинам Могилева гуляют стада оленей (а может, это одно и то же стадо). Животных сняли на видео горожане.

Первое видео свежее: оно появилось в паблике «ДТП и ЧП Могилев» вечером 3 марта. Автор видео Вова Гриневич говорит, что снял оленей утром того же дня на дороге, ведущей в поселок Любуж. На кадрах видны дома в районе конечной остановки троллейбусов на проспекте Витебском.

Второе видео снял в конце февраля в микрорайоне Малая Боровка Анатолий Добрынин — и опубликовал в группе «Mogilev750». По словам могилевчанина, олени часто гуляют по микрорайону.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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