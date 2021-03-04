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В Барановичах вынесли приговор физруку, ударившему в школе подростка в пах
04.03.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах суд рассмотрел уголовное дело учителя физкультуры городской школы № 12: его обвиняют в причинении тяжкого телесного повреждения 14-летнему ученику. 4 марта его признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения — преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 УК РБ, — и вынесли приговор: 2 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»). Об этом
Приговор суда полностью совпадает с тем, что просила в прениях гособвинитель.
До суда обвиняемый принес свои извинения и подростку, и его семье, возместил моральный ущерб. Материальных претензий они к нему не имели.
Мужчина в последнем слове попросил прощения у мальчика и его мамы:
— Проработал в системе образования более 20 лет. Всегда были хорошие отношения и с учениками, и с коллегами. (…) Я сожалею и раскаиваюсь, что причинил боль, нанес травму ученику. Каждый день сожалею об этом и думаю о его здоровье.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. В раздевалке спортзала учитель физкультуры заметил в руках одного из учеников электронную сигарету. Мужчина отчитал подростка, а затем потянул за руку, чтобы тот вышел из помещения. На выходе он ударил школьника ногой в пах.
Подростку стало плохо. Родители отвезли его в больницу. Медики диагностировали разрыв правого яичка. После операции школьника выписали и отправили домой на амбулаторное лечение.
Экспертиза показала, что подросток получил тяжкое телесное повреждение.
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4 марта его признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения - преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 УК.
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