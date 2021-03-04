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В Барановичах вынесли приговор физруку, ударившему в школе подростка в пах

04.03.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах суд рассмотрел уголовное дело учителя физкультуры городской школы № 12: его обвиняют в причинении тяжкого телесного повреждения 14-летнему ученику. 4 марта его признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения — преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 УК РБ, — и вынесли приговор: 2 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»). Об этом сообщает местный ресурс Intex-press.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Приговор суда полностью совпадает с тем, что просила в прениях гособвинитель.

До суда обвиняемый принес свои извинения и подростку, и его семье, возместил моральный ущерб. Материальных претензий они к нему не имели.

Мужчина в последнем слове попросил прощения у мальчика и его мамы:

— Проработал в системе образования более 20 лет. Всегда были хорошие отношения и с учениками, и с коллегами. (…) Я сожалею и раскаиваюсь, что причинил боль, нанес травму ученику. Каждый день сожалею об этом и думаю о его здоровье.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В раздевалке спортзала учитель физкультуры заметил в руках одного из учеников электронную сигарету. Мужчина отчитал подростка, а затем потянул за руку, чтобы тот вышел из помещения. На выходе он ударил школьника ногой в пах.

Подростку стало плохо. Родители отвезли его в больницу. Медики диагностировали разрыв правого яичка. После операции школьника выписали и отправили домой на амбулаторное лечение.

Экспертиза показала, что подросток получил тяжкое телесное повреждение.

 
 
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4 марта его признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения - преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 УК.
 
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