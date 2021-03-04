Без газа и общего отопления: в Минске достраивают первый электродом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 4 мар - Sputnik. В Минске завершается строительство первого электродома, сообщили в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Строение планируется сдать во втором квартале нынешнего года.

"Это будет первый в столице жилой дом, где отопление, приготовление пищи и горячее водоснабжение будет осуществляться с использованием электроэнергии", - отметили в ведомстве.

Расположен многоквартирный дом в Московском районе, а состоять он будет из 150 квартир.

Как рассказали в комитете строительства и инвестиций, в Минске также строят и арендное жилье. В стадии активного возведения сейчас два таких дома. Один сдадут в марте 2021 года, он будет состоять из более 240 квартир.

Зачем нужны электродома?

Многоквартирные электродома начали строить с учетом ввода БелАЭС. Первый многоквартирный электродом в стране был сдан в 2019 году. Его возвели в Барановичах.

В стране утвержден план по комплексному развитию электроэнергетической сферы, согласно которому до 2025 года также предусмотрено возведение жилых электрозданий.

Главное отличие электродомов от других типовых панелек в том, что там нет привычного центрального теплоснабжения. Отопление поквартирное, в каждой есть отопительный котел и бойлер. В ванных комнатах — электрополотенцесушитель, под окнами —радиаторы, которые нагреваются электричеством.

Самое главное преимущество для обладателей квартир в таких домах в том, что у жильца есть возможность включить горячую воду или отопление в любое время года. Никакой сезонности включения и отключения горячей воды там нет.

Как ранее отмечали в Минстройархитектуре, на 2021 год запланировано ввести в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров такого жилья. Объемы строительства будут наращивать. До 2025 года включительно в планах возвести более 4 миллионов квадратных метров электродомов.