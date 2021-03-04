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Минздрав Беларуси обновил список стран, по приезду из которых нужна самоизоляция
04.03.2021 15:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство здравоохранения Беларуси изменило перечень стран, по возвращению из которых граждане обязательно должны соблюсти 10-дневную самоизоляцию. Об этом
Актуальный список стран, по приезду из которых нужна самоизоляция, применяется в рамках постановления Совета министров Беларуси от 30.10.2020 № 624 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекционного заболевания».
С 4 марта из данного перечня исключаются 4 страны:
И включаются 3 страны, которые ранее были из него удалены:
Минздрав заявляет, что список актуализирован с учетом эпидемиологических рисков в данных странах (уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мерах).
Однако даже исключение четырех стран из данного перечня не значит, что белорусы смогут в них попасть. Исландия закрыта для граждан Беларуси, Азербайджан также закрыт для иностранцев, а в Марокко ни на чем не улететь. Можно только слетать в Кыргызстан через Стамбул.
На сегодняшний день приезжая из 145 стран мира в Беларусь нужно соблюсти 10-дневную самоизоляцию. Среди них есть Польша, Литва, Латвия и Украина, России нет. Полный перечень данных стран
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Министерство здравоохранения Беларуси изменило перечень стран, по возвращению из которых граждане обязательно должны соблюсти 10-дневную самоизоляцию.
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