Минздрав Беларуси обновил список стран, по приезду из которых нужна самоизоляция

Министерство здравоохранения Беларуси изменило перечень стран, по возвращению из которых граждане обязательно должны соблюсти 10-дневную самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Актуальный список стран, по приезду из которых нужна самоизоляция, применяется в рамках постановления Совета министров Беларуси от 30.10.2020 № 624 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекционного заболевания».

С 4 марта из данного перечня исключаются 4 страны:

Азербайджан Исландия Кыргызстан Марокко

И включаются 3 страны, которые ранее были из него удалены:

Финляндия Куба Малайзия

Минздрав заявляет, что список актуализирован с учетом эпидемиологических рисков в данных странах (уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мерах).

Однако даже исключение четырех стран из данного перечня не значит, что белорусы смогут в них попасть. Исландия закрыта для граждан Беларуси, Азербайджан также закрыт для иностранцев, а в Марокко ни на чем не улететь. Можно только слетать в Кыргызстан через Стамбул.