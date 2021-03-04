Осудили мужчину, напавшего в автобусе на пассажира в красно-зеленой куртке. Что говорил потерпевший?

Источник материала: Tut.by

В Минске судили мужчину, который несколько раз ударил в автобусе пассажира в красно-зеленой куртке. Потерпевший на заседание прийти не смог, поэтому во второй день процесса зачитали показания, которые он дал во время следствия. Рассказываем, что было в показаниях и чем закончился суд.

Обвиняемый: «Не сдержался: взялся за перила и ударил мужчину ногами»

Подсудимый — Геннадий Полонский. Ему 33 года, женат, в семье — четверо детей (старшему ребенку — 10 лет, младшему — меньше года). Мужчину судят по ч. 1 ст. 339 УК (Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок). По версии обвинения, 25 ноября он напал в автобусе на пассажира, который был одет в красно-зеленую куртку. К нему есть и такая претензия: публично выражал неуважение к госсимволике «особо циничным образом».

Еще осенью милиция такое распространяла видео об этой ситуации, там есть кадры с камеры видеонаблюдения в автобусе.

Геннадий Полонский не раз судим, в том числе по уголовным статьям. Одна судимость свежая: по части 1 статьи 400 УК (Заведомо ложный донос) он получил год лишения свободы с отсрочкой. Срок отсрочки истекает в июне 2021-го. По озвученным в суде данным, у мужчины есть легкая форма умственной отсталости.

По хулиганству в автобусе обвиняемый признал вину частично. Согласен с тем, что несколько раз ударил другого пассажира, но отрицает, что это было из-за куртки.

— В автобусе № 69 поконфликтовали с гражданином, — рассказал Геннадий в суде. — Я ехал в наушниках, слушал музыку спокойно. Пассажир в красно-зеленой куртке буркнул что-то мне, а я спросил: «Ты чего?» Он стал рассказывать кому-то по телефону, что молодежь ходит, перекрывает дороги — и я такой же. Я сказал, что вообще домой еду, к жене. Тогда он начал мне намекать, что я неприязненно отношусь к государственной символике. Я говорю: «Ты чего до меня доколупался?» Ну, а потом я не сдержался, взялся за перила — и ударил его ногами.

Ударил человека он несколько раз, потом вышел за ним следом на «Площади Независимости», где его задержал случайно находившийся рядом силовик.

В суде Геннадий сказал, что «цвет куртки или символика не имеют значения». Его показания в этой части не совпадали с теми, что зафиксированы в протоколах допроса — поначалу он говорил, что дело как раз в символике. Мужчина объяснил расхождения тем, что в ИВС у него «выбивали показания». Его объяснения подробнее и показания свидетелей можно почитать здесь .

Потерпевший: «Нравится цвет куртки, а еще она теплая»

49-летний потерпевший в суд не пришел, предоставил справку, что находится в больнице. Дело решили рассматривать без него. В суде огласили показания, которые мужчина давал на следующий день после происшествия и позже, во время следствия.

Он рассказал, что ехал в автобусе № 69, когда услышал, что кто-то кричит: «Ну-ка снимай куртку!».

— Я сначала не обратил внимания, потому что не понял, к кому обращаются. Мужчина не унимался, выражался нецензурно, схватил меня за рукав куртки, — давал показания потерпевший.

Говорит, что понимал, что скандаливший пассажир пьян.

— Как я понял со слов мужчины, ему не понравилась моя куртка. Тогда на мне была надета куртка красно-зеленого цвета. На ней есть государственный герб Республики Беларусь и надпись Belarus на спине. Такие куртки носят спортсмены национальной сборной.

Минчанин объяснил, что эту куртку носит уже давно, она ему досталась в качестве гуманитарной помощи — как малоимущему.

— Она очень теплая, поэтому иногда я ее ношу в холодную погоду. Со слов мужчины я понял, что он негативно относится к действующей власти, ему не нравится государственная символика. Он называл меня лукашистом, говорил, что я предал страну (…).

Пассажир отмечает, что поднялся с места, потому что видел, что попутчик настроен агрессивно. Он рассказывал и о нескольких ударах ногами в руку и спину.

Минчанин говорил для протокола, что нападавший повалил его на землю. Позже уточнил: возможно, нападавший его просто зацепил, когда его самого начал усмирять подоспевший прохожий.

В показаниях отмечено, что дома потерпевший обнаружил, что куртка разорвалась по шву — он зашил ее, материальных претензий к нападавшему не имеет. Пострадавший добавил, что после нападения чувствовал себя плохо, но за медпомощью не обращался.

— Никогда не думал, что меня будут бить только за то, что на мне надета куртка цвета государственного флага, с гербом и надписью «Беларусь». Я очень люблю нашу символику, герб, флаг, гимн и с гордостью ношу свою куртку. Она мне нравится не только цветом, но и потому что теплая. Буду носить ее и дальше, несмотря ни на что, — рассказал он.

После оглашения показаний потерпевшего гособвинитель задал вопрос подсудимому:

— Как вы думаете, почему потерпевший давал такие показания (что нападение было из-за куртки цвета госфлага. — Прим. TUT.BY)?

— Наверное, оклеветать меня хочет, — сказал Геннадий Полонский. — Я к политике не имею никакого отношения.



Скриншот: видео МВД

О чем просили прокурор и адвокат и какой приговор вынес суд

Прокурор попросил признать Геннадия Полонского виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Назначить ему 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима (с учетом отсроченного наказания по более раннему преступлению), а также лечить от хронического алкоголизма.

Адвокат попросил назначить подзащитному минимально возможное наказание. Отметил, что у мужчины есть психическое расстройство в форме легкой умственной отсталости. По мнению защитника, по этой причине он не мог давать такие логичные и последовательные показания сразу после происшествия, которые зафиксированы во время допросов (там он говорит о своей нелюбви к госсимволике).

— Это глупый необдуманный поступок, в котором мужчина уже раскаялся, — считает адвокат.

И сторона защиты, и прокурор обращали внимание судьи на несовершеннолетних детей, которые находятся на иждивении у подсудимого.

Геннадий Полонский с трудом произнес последнее слово из-за слез. В это же время почти в пустом зале в голос плакала его жена, у которой на руках остаются четверо детей.





Суд признал Геннадия Полонского виновным «в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок, выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся явным применением насилия, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом».

Его приговорили к году лишения свободы. К этому частично прибавили неотбытую часть наказания по предыдущему уголовному делу. Окончательный приговор: 1 год 6 месяцев в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, мужчину будут принудительно лечить от алкоголизма. Срок, проведённый под стражей с 25 ноября, ему учтут.