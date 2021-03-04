В Viber появилась функция для защиты белорусов от мошенников

Viber представил в Беларуси новую функцию «Защита от лишних звонков», которая будет защищать граждан от звонков мошенников. О входящих звонках с номеров, которых нет в телефонной книге, не будут приходить уведомления, но они будут сохраняться в списке чатов.

В связи с учащенными в Беларуси случаями мошенничества с помощью мессенджера Viber, компания выпустила обновление, в котором появилась функция «Защита от лишних звонков».

Включить ее очень просто:

Открываете раздел «Еще»,

Переходить во вкладку «Настройки»,

Выбираете «Вызовы и сообщения»,

Включаете тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков».



После включения данной функции пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от номеров, которых не входят в список его контактов, информация об этих звонках прости сохранится в списке чатов как «Прощенный вызов» и в разделе «Недавние вызовы».

«На фоне участившихся случаев мошенничества через мессенджеры в Беларуси мы хотим дать возможность нашим пользователям оградить себя от общения с неизвестными контактами. При этом функция не включена по умолчанию, и пользователь сам решает, хочет ли он полностью запретить звонки от незнакомых ему людей в Viber или оставить такую возможность», — отметила Анна Мигаль, старший директор по развитию Rakuten Viber, цитирует TUT.by.

Обновление уже доступно для пользователей Android, iOS и компьютерной версии приложения.