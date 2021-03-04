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В Viber появилась функция для защиты белорусов от мошенников
04.03.2021 15:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Viber представил в Беларуси новую функцию «Защита от лишних звонков», которая будет защищать граждан от звонков мошенников. О входящих звонках с номеров, которых нет в телефонной книге, не будут приходить уведомления, но они будут сохраняться в списке чатов.
В связи с учащенными в Беларуси случаями мошенничества с помощью мессенджера Viber, компания выпустила обновление, в котором появилась функция «Защита от лишних звонков».
Включить ее очень просто:
«На фоне участившихся случаев мошенничества через мессенджеры в Беларуси мы хотим дать возможность нашим пользователям оградить себя от общения с неизвестными контактами. При этом функция не включена по умолчанию, и пользователь сам решает, хочет ли он полностью запретить звонки от незнакомых ему людей в Viber или оставить такую возможность», — отметила Анна Мигаль, старший директор по развитию Rakuten Viber,
Обновление уже доступно для пользователей Android, iOS и компьютерной версии приложения.
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Viber представил в Беларуси новую функцию «Защита от лишних звонков», которая будет защищать граждан от звонков мошенников. О входящих звонках с номеров, которых нет...
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