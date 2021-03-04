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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Музее истории Великой Отечественной войны вспоминают судьбы женщин на войне Партизанки и фронтовички, труженицы тыла. Жены, сестры, мамы. В Музее истории Великой Отечественной войны сегодня вспоминают судьбы женщин на войне. К...

Партизанки и фронтовички, труженицы тыла. Жены, сестры, мамы. В Музее истории Великой Отечественной войны сегодня вспоминают судьбы женщин на войне. К международному празднику 8 Марта - традиционное мероприятие в честь героинь крупнейшей войны 20-го столетия. В рамках проекта-посвящения - встреча с женщинами-ветеранами, тематический интерактив для детей и молодежи и праздничный концерт. Открылась же праздничная программа с выставки под названием "Судьба женщины". 150 предметов - бытовые вещи, одежда и аксессуары, амуниция и награды, единицы оружия... За каждым экспонатом - полная трагизма и одновременно героизма история наших землячек.На выставке - галерея портретов женщин войны. Живописные полотна и фотоснимки как знаменитых героинь Великой Отечественной (Анны Масловской, Веры Хоружей), так и безымянных.