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Акция "День безопасности. Внимание всем!" продолжается в нашей стране

04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасность не только на дороге, но и во время чрезвычайных ситуаций. Акция "День безопасности. Внимание всем!" продолжается в нашей стране. Спасатели Минской области провели выездное мероприятие в Плещеницах. Интерактивная площадка развернулась на базе Центра культуры. С помощью очков виртуальной реальности школьники могли отработать свои действия в случае чрезвычайной ситуации. Тут же развернулась выставка спецтехники и другие зоны активности.

Такие мероприятия пройдут в каждом районе области. До 12 марта спасатели посетят школы и интернаты, торговые центры и спортивные объекты. А во второй половине месяца к профилактическим встречам присоединятся сельские жители.

 
 
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Безопасность не только на дороге, но и во время чрезвычайных ситуаций. Акция "День безопасности. Внимание всем!" продолжается в нашей стране. Спасатели Минской...
 
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