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Юные инспекторы поздравили сотрудников ГАИ с Днем милиции

04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С профессиональным праздником сотрудников Госавтоинспекции поздравили учащиеся отрядов юных инспекторов Минской области - отличники учебы и победители конкурсов и олимпиад. Школьники посетили столичный музей ГАИ, в котором более тысячи редких экспонатов - элементы экипировки дорожных милиционеров в разное время: жезлы и светоотражающие диски, а также технические средства - раритетные железные светофоры, телефон оперативного дежурного, приборы, которыми измеряли скорость. Многие аппараты еще рабочие.

Познакомились будущие инспекторы и с приборами и автомобилями дорожных милиционеров. Кстати, всего в Минской области около полутысячи отрядов юных инспекторов. Многие их выпускники связывают свою жизнь с профессией милиционера.

 
 
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С профессиональным праздником сотрудников Госавтоинспекции поздравили учащиеся отрядов юных инспекторов Минской области - отличники учебы и победители...
 
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