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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юные инспекторы поздравили сотрудников ГАИ с Днем милиции С профессиональным праздником сотрудников Госавтоинспекции поздравили учащиеся отрядов юных инспекторов Минской области - отличники учебы и победители...

С профессиональным праздником сотрудников Госавтоинспекции поздравили учащиеся отрядов юных инспекторов Минской области - отличники учебы и победители конкурсов и олимпиад. Школьники посетили столичный музей ГАИ, в котором более тысячи редких экспонатов - элементы экипировки дорожных милиционеров в разное время: жезлы и светоотражающие диски, а также технические средства - раритетные железные светофоры, телефон оперативного дежурного, приборы, которыми измеряли скорость. Многие аппараты еще рабочие.Познакомились будущие инспекторы и с приборами и автомобилями дорожных милиционеров. Кстати, всего в Минской области около полутысячи отрядов юных инспекторов. Многие их выпускники связывают свою жизнь с профессией милиционера.