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Разоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях привел композитор Евгений Олейник
04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях привел сегодня в проекте "Скажинемолчи" композитор Евгений Олейник. Лидер группы и его жена, автор песен Юлия Быкова, столкнулись с жестким буллингом после своих высказываний за действующую власть в августе. При этом смогли отсеять неадекватную часть несогласных: написали песню в поддержку спецподразделения "Алмаз" и аргументированно ведут блог на страницах в Facebook.
Евгений Олейник, композитор, продюсер, лидер группы AURA: "Оппозиция - это неотъемлемая часть любого государства. Когда есть оппозиция, которая действует в рамках закона, которая ходит везде, тыкает власть: "Вот, смотрите, здесь, здесь не доделали". Это реальный сигнал о том, что можно сделать лучше... На мой взгляд, это просто круто. Но когда они просто прыгают от счастья, что Беларусь лишили чемпионата мира по хоккею - ура, Беларусь лишат "Евровидения" - ура, наложили санкции на всех белорусов - ура. По-моему, это чистой воды экстремизм".
Аргументы AURA, почему "любимую не отдают", можно услышать завтра на юбилейном концерте группы. А для тех, кто пропустил выпуск, напомним, что у проекта
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Разоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях привел сегодня в проекте "Скажинемолчи" композитор Евгений Олейник. Лидер группы и его жена, автор...
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