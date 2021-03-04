ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Разоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях привел композитор Евгений Олейник

04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Разоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях  привел сегодня в проекте "Скажинемолчи" композитор Евгений Олейник. Лидер группы и его жена, автор песен Юлия Быкова, столкнулись с жестким буллингом после своих высказываний за действующую власть в августе. При этом смогли отсеять неадекватную часть несогласных: написали песню в поддержку спецподразделения "Алмаз" и аргументированно ведут блог на страницах в Facebook.

Евгений Олейник, композитор, продюсер, лидер группы AURA: "Оппозиция - это неотъемлемая часть любого государства. Когда есть оппозиция, которая действует в рамках закона, которая ходит везде, тыкает власть: "Вот, смотрите, здесь, здесь не доделали". Это реальный сигнал о том, что можно сделать лучше... На мой взгляд, это просто круто. Но когда они просто прыгают от счастья, что Беларусь лишили чемпионата мира по хоккею - ура, Беларусь лишат "Евровидения" - ура, наложили санкции на всех белорусов - ура. По-моему, это чистой воды экстремизм".

Аргументы AURA, почему "любимую не отдают", можно услышать завтра на юбилейном концерте группы. А для тех, кто пропустил выпуск, напомним, что  у проекта "Скажинемолчи" есть свой телеграм-канал. Там можно оставлять комментарии и предлагать темы для обсуждения в эфире.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях  привел сегодня в проекте "Скажинемолчи" композитор Евгений Олейник. Лидер группы и его жена, автор...
 
Новости дня
Новости общества
 
Установлен администратор деструктивных Тelegram-каналов в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by