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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях привел композитор Евгений Олейник Разоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях привел сегодня в проекте "Скажинемолчи" композитор Евгений Олейник. Лидер группы и его жена, автор...

Разоблачительные доводы о фейковых комментариях в соцсетях привел сегодня в проекте "Скажинемолчи" композитор Евгений Олейник. Лидер группы и его жена, автор песен Юлия Быкова, столкнулись с жестким буллингом после своих высказываний за действующую власть в августе. При этом смогли отсеять неадекватную часть несогласных: написали песню в поддержку спецподразделения "Алмаз" и аргументированно ведут блог на страницах в Facebook.Аргументы AURA, почему "любимую не отдают", можно услышать завтра на юбилейном концерте группы. А для тех, кто пропустил выпуск, напомним, что у проектаесть свой телеграм-канал. Там можно оставлять комментарии и предлагать темы для обсуждения в эфире.