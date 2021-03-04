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Установлен администратор деструктивных Тelegram-каналов в Гомеле
04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гомеле сотрудники ГУБОПиК установили 33-ехлетнего создателя, владельца и администратора "дворового" Тelegram-канала и групп деструктивной направленности. В чатах публиковали призывы к маршам, протестам, а также распространяли сведения о силовиках. Сам уроженец Гомеля ранее не судим, работает программистом. В отношении него составлены административные протоколы. Правоохранители также прекратили работу деструктивных каналов и групп.
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В Гомеле сотрудники ГУБОПиК установили 33-ехлетнего создателя, владельца и администратора "дворового" Тelegram-канала и групп деструктивной направленности. В чатах...
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