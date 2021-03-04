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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главное управление республиканской Госавтоинспекции получило новое здание Лучший подарок от государства к профессиональному празднику получило главное управление республиканской Госавтоинспекции - новое здание по старому адресу с...

Лучший подарок от государства к профессиональному празднику получило главное управление республиканской Госавтоинспекции - новое здание по старому адресу с максимальным комфортом и для специалистов, и для автовладельцев. Строительство шло более полутора лет. Как говорят в ГАИ, коллектив главного управления небольшой, но выполняет очень важные задачи.Здание по улице Грушевской, 7 имеет давнюю историю. Изначально оно было построено на базе казарм одной из воинских частей внутренних войск и уже почти 30 лет является местом дислокации республиканской ГАИ и спецподразделения "Стрела". Конечно, за это время назрел вопрос реконструкции. Строение прибавило в высоту и "подросло" на один этаж. Появился актовый зал, где можно провести инструктаж или онлайн-конференцию с личным составом областных подразделений.