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Главное управление республиканской Госавтоинспекции получило новое здание

04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучший подарок от государства к профессиональному празднику получило главное управление республиканской Госавтоинспекции - новое здание по старому адресу с максимальным комфортом и для специалистов, и для автовладельцев. Строительство шло более полутора лет. Как говорят в ГАИ, коллектив главного управления небольшой, но выполняет очень важные задачи.

Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД Беларуси: "На слуху и Административный кодекс, и новые правила дорожного движения, они скоро появятся. Мы освещали все в СМИ, и все нововведения вышли из этого здания. Другие нормативные документы, которые касаются деятельности ГАИ, - и регистрация, и прием экзаменов, дорожная инспекция. В общем, все руководство здесь. И было принято решение сделать здание максимально комфортным для работы тех, кто создает эти современные условия для участников дорожного движения".

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: "Главная задача - чтобы жители Минска могли проходить все те процедурные вопросы, которые связаны у них с Госавтоинспекцией. И для этого созданы очень комфортные условия, которые позволяют решить в одном месте все вопросы, которые возникают у наших граждан. Конечно, это создание комфортных условий. И им, конечно, очень важно, чтобы были созданы все условия, чтобы они могли комфортно проводить весь период времени, а он у них не нормированный, на рабочих местах".

Здание по улице Грушевской, 7 имеет давнюю историю. Изначально оно было построено на базе казарм одной из воинских частей внутренних войск и уже почти 30 лет является местом дислокации республиканской ГАИ и спецподразделения "Стрела". Конечно, за это время назрел вопрос реконструкции. Строение прибавило в высоту и "подросло" на один этаж. Появился актовый зал, где можно провести инструктаж или онлайн-конференцию с личным составом областных подразделений.

 
Теги: Минск
 
 
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Лучший подарок от государства к профессиональному празднику получило главное управление республиканской Госавтоинспекции - новое здание по старому адресу с...
 
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