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Могилев принял автопробег "Спасибо силовикам"

04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поздравили белорусских правоохранителей в Могилеве - город принял автопробег "Спасибо силовикам". К колонне присоединились горожане и представители общественных организаций. С белорусской символикой они проехали по главным улицам областного центра, чтобы поздравить правоохранителей с профессиональным праздником и возложить цветы к памятнику батальону милиции капитана Владимирова в деревне Гаи, где почтили минутой молчания героев Великой Отечественной. 

Конечной точкой маршрута стал Могилевский институт МВД, где прошел праздничный флешмоб. Поздравили тех, кто и сегодня на боевом посту - курсантов и ветеранов службы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Поздравили белорусских правоохранителей в Могилеве - город принял автопробег "Спасибо силовикам". К колонне присоединились горожане и представители общественных...
 
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