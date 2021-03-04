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Могилев принял автопробег "Спасибо силовикам"
04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоздравили белорусских правоохранителей в Могилеве - город принял автопробег "Спасибо силовикам". К колонне присоединились горожане и представители общественных организаций. С белорусской символикой они проехали по главным улицам областного центра, чтобы поздравить правоохранителей с профессиональным праздником и возложить цветы к памятнику батальону милиции капитана Владимирова в деревне Гаи, где почтили минутой молчания героев Великой Отечественной.
Конечной точкой маршрута стал Могилевский институт МВД, где прошел праздничный флешмоб. Поздравили тех, кто и сегодня на боевом посту - курсантов и ветеранов службы.
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Поздравили белорусских правоохранителей в Могилеве - город принял автопробег "Спасибо силовикам". К колонне присоединились горожане и представители общественных...
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