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Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия в преддверии 8 Марта
04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбращаться в отделения Минска можно уже с завтрашнего дня, в целом же по стране выплаты начнутся с субботы, 6 марта. В Международный женский день (8-го числа) работать будут только дежурные отделения почты.
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Обращаться в отделения Минска можно уже с завтрашнего дня, в целом же по стране выплаты начнутся с субботы, 6 марта. В Международный женский день (8-го числа) работать...
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