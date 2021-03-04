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В Минске почтили память правоохранителей погибших при исполнении служебного и воинского долга

04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня, в День белорусской милиции, торжества проходят по всей стране. В Минске почтили память правоохранителей, погибших при исполнении служебного и воинского долга. К памятнику легли цветы и венки от руководства МВД, действующих милиционеров, ветеранов, родных и близких. Торжественный ритуал - это многолетняя традиция. Именно на примере героев, отдавших свою жизнь службе, воспитывают молодое поколение.

2020-й показал прочность и крепость духа сотрудников МВД, которые с честью выполнили свой служебный долг. Главная цель остается прежней - безопасность на улицах наших городов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, в День белорусской милиции, торжества проходят по всей стране. В Минске почтили память правоохранителей, погибших при исполнении служебного и воинского...
 
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