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Крупнейший банк страны возобновляет выдачу займов

04.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупнейший белорусский банк возобновил потребительское кредитование физических лиц. Займы выдают в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет. Подать заявку можно стационарно - тогда ставка составит 25 % годовых, и на 1 % ниже - при подаче через каналы дистанционного обслуживания, например, на сайте. Особые условия предусмотрены для приобретения товаров белорусских производителей и партнеров банка.

 
 
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Крупнейший белорусский банк возобновил потребительское кредитование физических лиц. Займы выдают в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет. Подать заявку...
 
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