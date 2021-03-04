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На крыше многоэтажки в Новой Боровой под присмотром силовиков установили красно-зеленый флаг
04.03.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новой Боровой на крыше одного из домов установили большой красно-зеленый флаг. Речь идет о многоэтажке по адресу: Небесная, 1/1. О ситуации TUT.BY сообщили местные жители.
Сегодня к дому в Новой Боровой приехали силовики, пишут местные жители.
«В чате появилась информация, что у председателя товарищества собственников затребовали в приказном порядке доступ на крышу. Никаких документов не предоставили, сотрудников обслуживающей компании на место не пустили», — рассказывают собеседники.
На уточняющий вопрос читатели отвечают: нет, бело-красно-белого флага на крыше не было.
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В Новой Боровой на крыше одного из домов установили большой красно-зеленый флаг. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
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