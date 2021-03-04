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На факультете международных отношений БГУ новый декан
04.03.2021 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На факультете международных отношений БГУ новый декан. Им стала кандидат политических наук Елена Достанко. Об этом TUT.BY сообщили сотрудники ФМО.
Вчера стало известно, что Виктор Шадурский, который 12 лет возглавлял ФМО,
— Сегодня заведующая кафедры нам сообщила, что на совете факультета ректор представил нового декана. Им стала Елена Достанко, — сообщила нам одна из сотрудниц ФМО.
Оперативно связаться с Еленой Анатольевной нам не удалось. На сайте ФМО
Область научной деятельности — политические проблемы евразийской и европейской интеграции, международного многостороннего сотрудничества.
Преподает дисциплины для обучающихся на первой ступени высшего образования по специальности «международные отношения» — Международные организации, Европейский союз в современном мире, Экономическая дипломатия Республики Беларусь, Прикладной анализ внешней политики государства: теория и практикум (на английском языке); для обучающихся на второй ступени высшего образования по специальности «история международных отношений и внешней политики» — Многостороннее сотрудничество Республики Беларусь в международных организациях, Международные организации (на английском языке), Европейская интеграция (на английском языке).
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На факультете международных отношений БГУ новый декан. Им стала кандидат политических наук Елена Достанко. Об этом TUT.BY сообщили сотрудники ФМО.
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