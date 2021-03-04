«Все удивлены, но все всё понимают». Что говорили в последнем слове обвиняемые по делу о сцепке в Гродно

Источник материала: Tut.by

В суде в Гродно 4 марта с последним словом должны были выступить обвиняемые по делу о сцепке у «Молочного мира». Однако высказаться дали только троим: судья Анна Леусик последнее слово одной обвиняемой перенесла на 10 марта. Об этом сообщает Блог Гродно s13.ru.



Фото: Роман Юргель, harodniaspring.org

Поддержать гродненцев, которые обвиняются в насилии над сотрудниками милиции, пришло несколько десятков человек. На предыдущем заседании помощник прокурора Алина Чужеземец запросила для обвиняемых от полутора до двух с половиной лет колонии.

О чем говорили обвиняемые в последнем слове?

Юрий Седеневский считает, что «события 6 сентября начались значительно раньше — в августе 2020 года, поэтому ситуацию надо рассматривать в комплексе».

— Я пошел 6 сентября, чтоб посмотреть на людей, которые выступают против насилия. Увидел чрезмерное насилие людей «в черном». А теперь меня судят за насилие… С самого детства я не дрался. В любых отношениях все накалы я старался сглаживать. Меня считали дипломатом. С детства меня приучали к традициям христианства, а у него законы и порядки значительно жестче, чем в нашей системе. Мы работаем над своими поступками и над своими словами. В сложившейся ситуации, я уверен, мы научимся еще больше любить и ценить. У нас уже появилась поддержка нашей семьи со стороны всех друзей и близких. Никто из знакомых не задавал вопросов. Все удивлены, но все все понимают.

47-летняя Жанна Захаркевич убеждена, что люди, «которые не нарушают закон не прячут своих лиц и имен» (на одном из заседаний, напомним, потерпевшие и свидетели выступали за приоткрытой дверью, называя себя именами гродненских активистов):

— И я до сих пор не могу поверить, что то, что происходило в тот день, делали сотрудники гродненского ОМОНа.

С эмоциональной речью выступил 36-летний Владимир Седеневский. Его сын родился в День милиции и всегда хотел стать именно милиционером, сказал мужчина.

— Он часто спрашивал: а кто такой милиционер? Я ему всегда отвечал, что он должен быть честным и порядочным, должен заступаться за слабых. А теперь, я и не знаю, что ему отвечать, — говорит Владимир. — За всю жизнь я не нарушал порядок. А в тот солнечный день произошло событие, которое изменила многое. Моя прогулка закончилась не очень хорошо. И не только для меня, но и всей моей семьи.

С последним словом должна была выступить и Надежда Степанцова. Но судья объявила перерыв в заседании до 10 марта.

Пятый обвиняемый по делу, Александр Якубовский, ранее исчез и сейчас объявлен в розыск.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, четырех гродненцев судят за сцепку на улице Горновых во время одной из акций протеста — за организация массовых беспорядков и насилие в отношении милиции.

По данным следствия, 6 сентября обвиняемые приняли активное участие в акции протеста и, встав в сцепку вблизи «Молочного мира», выталкивали сотрудников ОМОН со своего пути. Также они, согласно материалам дела, «посягали на общественное спокойствие, нарушали условия отдыха других граждан. Реализуя преступный умысел, приняли активное участие в несанкционированном мероприятии, негативно реагируя, умышленно и целенаправленно отказывались выполнять законные требования сотрудников Гродненского УВД».

Вину обвиняемые не признают.