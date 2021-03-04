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Криминальному авторитету за поджог чужой двери дали 7 лет
04.03.2021 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор ранее судимому, в прошлом — криминальному авторитету, за поджог двери чужой квартиры. Он получил 7 лет колонии особого режима, его также будут принудительно лечить от наркомании. Об этом
Его признали виновным в умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом (ч.2 ст.218) УК Беларуси. Суд вынес ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.
Также к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от наркомании. Лечение будет проводится по месту отбывания наказания.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Также к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от наркомании. Лечение будет проводится по месту отбывания наказания.
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