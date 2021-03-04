Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юные скульпторы из Солигорска творчески встречают весну Коллекцию скульптур готовят студенты Солигорского государственного колледжа под руководством преподавателя -известного мастера Владимира Ламейко. Для...

Коллекцию скульптур готовят студенты под руководством преподавателя, знаменитого мастера Владимира Ломейко в Солигорском государственном колледже. Для создания композиций, кроме привычного гипса и цемента, здесь используют и необычные для скульптур материалы - бусы, пуговицы, стекло и дерево. Во время занятий не забывают и о хорошем настроении.Экспонаты символизируют приближение весны. Бабочки, гусеницы, птицы - символы тепла и пробуждения природы. Когда все композиции будут закончены, они не только украсят помещения корпусов колледжа, но и будут доступны для всех зрителей.