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Юные скульпторы из Солигорска творчески встречают весну
04.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКоллекцию скульптур готовят студенты под руководством преподавателя, знаменитого мастера Владимира Ломейко в Солигорском государственном колледже. Для создания композиций, кроме привычного гипса и цемента, здесь используют и необычные для скульптур материалы - бусы, пуговицы, стекло и дерево. Во время занятий не забывают и о хорошем настроении.
Экспонаты символизируют приближение весны. Бабочки, гусеницы, птицы - символы тепла и пробуждения природы. Когда все композиции будут закончены, они не только украсят помещения корпусов колледжа, но и будут доступны для всех зрителей.
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Коллекцию скульптур готовят студенты Солигорского государственного колледжа под руководством преподавателя -известного мастера Владимира Ламейко. Для...
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