|
Конкурс видеороликов "Хорошая дорога"
04.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчить правила дорожного движения можно и через социальные сети. В Ленинском районе Минска подвели итоги конкурса видеороликов "Хорошая дорога". Креативили ученики пятнадцати школ. Участники готовили 30-секундное видео для своих социальных сетей, где рассказали о правилах дорожного движения. Оценивали не только самую оригинальную подачу, но и знания конкурсантов дорожной азбуки.
В своих роликах школьники использовали анимацию, музыку и декорации. Пьедестал разделили ученики 47-й, 111-й и 118-й школ столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учить правила дорожного движения можно и через социальные сети. В Ленинском районе Минска подвели итоги конкурса видеороликов "Хорошая дорога". Креативили ученики...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)