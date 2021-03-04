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Завершено расследование дела о создании фейковых страниц и угрозах в соцсетях
04.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо данным следствия, 34-летний житель Гродно с сентября по ноябрь прошлого года размещал в интернете публичные оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, членов избирательной комиссии и иных должностных лиц.
Виктор Леган, замначальника УСК Беларуси по Гродненской области: "Обвиняемый находил личные данные должностных лиц в деструктивных телеграм-каналах. Также указал, что использовал специальное программное обеспечение для обеспечения его анонимности в сети Интернет. В рамках расследования уголовного дела выявлено более 20 уголовно-наказуемых фактов его деятельности. Мужчине предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса".
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По данным следствия, 34-летний житель Гродно с сентября по ноябрь прошлого года размещал в интернете публичные оскорбления и угрозы в адрес сотрудников...
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