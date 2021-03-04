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Завершено расследование дела о создании фейковых страниц и угрозах в соцсетях

04.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По данным следствия, 34-летний житель Гродно с сентября по ноябрь прошлого года размещал в интернете публичные оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, членов избирательной комиссии и иных должностных лиц. 

Виктор Леган, замначальника УСК Беларуси по Гродненской области: "Обвиняемый находил личные данные должностных лиц в деструктивных телеграм-каналах. Также указал, что использовал специальное программное обеспечение для обеспечения его анонимности в сети Интернет. В рамках расследования уголовного дела выявлено более 20 уголовно-наказуемых фактов его деятельности. Мужчине предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса".

 
Теги: Гродно
 
 
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По данным следствия, 34-летний житель Гродно с сентября по ноябрь прошлого года размещал в интернете публичные оскорбления и угрозы в адрес сотрудников...
 
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