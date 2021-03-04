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Торговая улица элитных брендов и China Friendly. В Минске продумали стратегию развития туризма
04.03.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В феврале этого года Минский городской Совет депутатов утвердил «Инновационную стратегию формирования собственного стиля столицы и его узнаваемого международного облика для популяризации города среди иностранных туристов до 2035 года».
В стратегии прописаны три ключевые цели, рассказал директор информационно-туристского центра «Минск» Алексей Русакевич.
Вот они:
В планах — создание городского TikTok и работа с рынками Китая, Польши, России. Хотя сама стратегия — до 2035 года, но пока утвержден план мероприятий до 2025-го.
Например, прописано создание торговой улицы элитных мировых брендов (зона ритейл-стрит), привлекательной в первую очередь для наиболее обеспеченных туристов из стран Азии (Китай, Ближний Восток).
Также в Минске хотят открыть белорусский фольклорный центр для проведения на регулярной основе театрализованно-гастрономических национальных вечеров.
Кроме того, столицу планируют продвигать на основе шести ключевых образов:
Стратегия нацелена также на то, чтобы Минск присоединился к международному фестивальному движению фейерверк-шоу. Планируют также широко внедрять концепцию China Friendlly.
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В феврале этого года Минский городской Совет депутатов утвердил «Инновационную стратегию формирования собственного стиля Минска и его узнаваемого...
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