Торговая улица элитных брендов и China Friendly. В Минске продумали стратегию развития туризма

Источник материала: Tut.by

В феврале этого года Минский городской Совет депутатов утвердил «Инновационную стратегию формирования собственного стиля столицы и его узнаваемого международного облика для популяризации города среди иностранных туристов до 2035 года». Marketing.by пишет, что в стратегии много внимания отвели бренду и маркетинговому продвижению столицы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В стратегии прописаны три ключевые цели, рассказал директор информационно-туристского центра «Минск» Алексей Русакевич.

Вот они:

повышение конкурентоспособности Минска на международном рынке туризма и вхождение его в число 100 ведущих городов-дестинаций мира (по версии Euromonitor и (или) Mastercard или других релевантных международных рейтингов);

достижение уровня ежегодного суммарного объема экспорта услуг международного туризма и пассажирских перевозок не менее 1,5 млрд долларов США;

достижение уровня ежегодного числа иностранных посетителей не менее 3 млн человек.

В планах — создание городского TikTok и работа с рынками Китая, Польши, России. Хотя сама стратегия — до 2035 года, но пока утвержден план мероприятий до 2025-го.

Например, прописано создание торговой улицы элитных мировых брендов (зона ритейл-стрит), привлекательной в первую очередь для наиболее обеспеченных туристов из стран Азии (Китай, Ближний Восток).

Также в Минске хотят открыть белорусский фольклорный центр для проведения на регулярной основе театрализованно-гастрономических национальных вечеров.

Кроме того, столицу планируют продвигать на основе шести ключевых образов:

Минск — «Город-герой»;

Минск — «Ворота в Восточную Европу»;

Минск — «библиотека впечатлений»;

Минск — «красивый и гостеприимный город»;

Минск — «умный», высокотехнологичный, экологичный город, ориентированный в будущее;

Минск — «зеленый город-парк».

Стратегия нацелена также на то, чтобы Минск присоединился к международному фестивальному движению фейерверк-шоу. Планируют также широко внедрять концепцию China Friendlly.