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Служба как смысл жизни
04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ сегодня, несмотря на профессиональный праздник, правоохранители несут свою вахту. Служба уже как смысл жизни. За помощью к ним наши люди привыкли обращаться практически в любой затруднительной ситуации. И стражи порядка всегда готовы прийти на помощь. Именно о них, об их нелегких буднях наш следующий материал (видео).
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И сегодня, несмотря на профессиональный праздник, правоохранители несут свою вахту. Служба уже как смысл жизни. За помощью к ним наши люди привыкли обращаться ...
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