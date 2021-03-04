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Служба как смысл жизни

04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И сегодня, несмотря на профессиональный праздник, правоохранители несут свою вахту. Служба уже как смысл жизни. За помощью к ним наши люди привыкли обращаться практически в любой затруднительной ситуации. И стражи порядка всегда готовы прийти на помощь. Именно о них, об их нелегких буднях наш следующий материал (видео).
 
 
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И сегодня, несмотря на профессиональный праздник, правоохранители несут свою вахту. Служба уже как смысл жизни. За помощью к ним наши люди привыкли обращаться ...
 
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