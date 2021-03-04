Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Служба как смысл жизни И сегодня, несмотря на профессиональный праздник, правоохранители несут свою вахту. Служба уже как смысл жизни. За помощью к ним наши люди привыкли обращаться ...

И сегодня, несмотря на профессиональный праздник, правоохранители несут свою вахту. Служба уже как смысл жизни. За помощью к ним наши люди привыкли обращаться практически в любой затруднительной ситуации. И стражи порядка всегда готовы прийти на помощь. Именно о них, об их нелегких буднях наш следующий материал (видео).