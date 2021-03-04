ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздничный концерт, посвященный Дню милиции, во Дворце Республики

04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На плечи людей этой профессии исторически возложена одна из самых важных и трудных задач - обеспечение правопорядка. И сегодня у них профессиональный праздник. МВД исполнилось 104 года. По случаю Дня милиции во Дворце республики состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.

Программу под названием "Внутреннее дело каждого" построили на творческом диалоге  между сотрудниками милиции и гражданами страны разных поколений и профессий.  По традиции присутствуют на мероприятии высокопоставленные лица, личный состав, военнослужащие внутренних войск и ветераны органов внутренних дел. 

Праздничный концерт, посвященный Дню милиции, во Дворце Республики


Александр Александров, ветеран органов внутренних дел, сотрудник убойного отдела (1969-1994 гг.): "Чувство у меня одно – только гордость за современную милицию по той причине, что им работать намного сложнее.  Мы боролись только с преступностью и защитой жизни, здоровья, прав граждан. А сейчас эта преступность немного другого коленкора. Если сравнить с нашим временем, то психология преступности сохранилась, а методы раскрытия значительно улучшились. Я завидую современным сотрудникам, и оснащенности, и результативности".

История белорусской милиции - это история подвигов, примеров мужества, отваги и самообладания, заявил на торжественном собрании глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко подчеркнул, что тот порядок и спокойствие на наших улицах, которыми мы гордимся, - в первую очередь заслуга милиции. Глава Администрации зачитал поздравление Президента сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На плечи людей этой профессии исторически возложена одна из самых важных и трудных задач - обеспечение правопорядка. И сегодня у них профессиональный праздник. МВД...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by