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На плечи людей этой профессии исторически возложена одна из самых важных и трудных задач - обеспечение правопорядка. И сегодня у них профессиональный праздник. МВД исполнилось 104 года. По случаю Дня милиции во Дворце республики состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.

Александр Александров, ветеран органов внутренних дел, сотрудник убойного отдела (1969-1994 гг.): "Чувство у меня одно – только гордость за современную милицию по той причине, что им работать намного сложнее. Мы боролись только с преступностью и защитой жизни, здоровья, прав граждан. А сейчас эта преступность немного другого коленкора. Если сравнить с нашим временем, то психология преступности сохранилась, а методы раскрытия значительно улучшились. Я завидую современным сотрудникам, и оснащенности, и результативности".





История белорусской милиции - это история подвигов, примеров мужества, отваги и самообладания, заявил на торжественном собрании глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко подчеркнул, что тот порядок и спокойствие на наших улицах, которыми мы гордимся, - в первую очередь заслуга милиции. Глава Администрации зачитал поздравление Президента сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздничный концерт, посвященный Дню милиции, во Дворце Республики На плечи людей этой профессии исторически возложена одна из самых важных и трудных задач - обеспечение правопорядка. И сегодня у них профессиональный праздник. МВД...

Программу под названием "Внутреннее дело каждого" построили на творческом диалоге между сотрудниками милиции и гражданами страны разных поколений и профессий. По традиции присутствуют на мероприятии высокопоставленные лица, личный состав, военнослужащие внутренних войск и ветераны органов внутренних дел.