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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Вакульчик: ОАО "Ивацевичдрев" демонстрирует хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки Предприятие "Ивацевичдрев" демонстрирует хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки. Сегодня об этом заявил помощник Президента - инспектор...

Предприятие "Ивацевичдрев" демонстрирует хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки. Сегодня об этом заявил помощник Президента - инспектор по Брестской области. Валерий Вакульчик встретился с коллективом. ОАО "Ивацевичдрев" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны с замкнутым циклом производства. География экспорта - 20 стран. В августе предприятие запустило новую линию по производству мебели. А скоро ивацевичский кластер станет еще шире: здесь появится новый мебельный завод с иностранным капиталом. Он станет еще одной точкой сбыта продукции для предприятия и принесет району больше тысячи новых рабочих мест.Также помощник Президента провел прием граждан. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, взяты на контроль.