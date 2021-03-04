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В. Вакульчик: ОАО "Ивацевичдрев" демонстрирует хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки

04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предприятие "Ивацевичдрев" демонстрирует хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки. Сегодня об этом заявил помощник Президента - инспектор по Брестской области. Валерий Вакульчик встретился с коллективом. ОАО "Ивацевичдрев" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны с замкнутым циклом производства. География экспорта - 20 стран. В августе предприятие запустило новую линию по производству мебели. А скоро ивацевичский кластер станет еще шире: здесь появится новый мебельный завод с иностранным капиталом. Он станет еще одной точкой сбыта продукции для предприятия и принесет району больше тысячи новых рабочих мест.

Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области: "Достаточно успешное предприятие. Действительно хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки, эффективно вложенных в отрасль средств. Коллектив успешно справился с задачей, заложил хорошую основу для будущего предприятия. Исходя из этих соображений, было принято решение о создании холдинга на базе ОАО "Ивацевичдрев". 

В. Вакульчик: ОАО "Ивацевичдрев" демонстрирует хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки


Также помощник Президента провел прием граждан. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, взяты на контроль. 
 
 
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Предприятие "Ивацевичдрев" демонстрирует хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки. Сегодня об этом заявил помощник Президента - инспектор...
 
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