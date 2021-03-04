ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крупную модернизацию начал стеклозавод "Елизово"

04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Несмотря на пандемию, филиал гродненского стеклозавода "Елизово" расширяет географию поставок и  ассортимент продукции: до 20 новых видов изделий ежегодно. Улучшить эти показатели позволит модернизация производства. С технологическими процессами "Елизово" сегодня ознакомился помощник Президента - инспектор по Могилевской области. Леонид Мартынюк отметил, что современная модернизация предприятий дает дополнительные соцгарантии для сотрудников. Добавим, сейчас в Елизове обновляют один из цехов стеклотары - там будет полностью изменен проект стекловаренной печи, она станет более экономичной. Переоснащение коснется и участка упаковки.

Крупную модернизацию начал стеклозавод "Елизово"


На предприятии работает 570 человек. Каждый второй – житель Елизова. Поэтому при общении с помощником Президента вопросы задавали не только о перспективах работы завода.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на пандемию, филиал гродненского стеклозавода "Елизово" расширяет географию поставок и  ассортимент продукции: до 20 новых видов изделий ежегодно....
 
Новости дня
Новости общества
 
Комментарий СК по делу Сергея Тихановского и его сообщников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by