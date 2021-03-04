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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупную модернизацию начал стеклозавод "Елизово" Несмотря на пандемию, филиал гродненского стеклозавода "Елизово" расширяет географию поставок и ассортимент продукции: до 20 новых видов изделий ежегодно....

Несмотря на пандемию, филиал гродненского стеклозавода "Елизово" расширяет географию поставок и ассортимент продукции: до 20 новых видов изделий ежегодно. Улучшить эти показатели позволит модернизация производства. С технологическими процессами "Елизово" сегодня ознакомился помощник Президента - инспектор по Могилевской области. Леонид Мартынюк отметил, что современная модернизация предприятий дает дополнительные соцгарантии для сотрудников. Добавим, сейчас в Елизове обновляют один из цехов стеклотары - там будет полностью изменен проект стекловаренной печи, она станет более экономичной. Переоснащение коснется и участка упаковки.На предприятии работает 570 человек. Каждый второй – житель Елизова. Поэтому при общении с помощником Президента вопросы задавали не только о перспективах работы завода.