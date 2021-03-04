Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комментарий СК по делу Сергея Тихановского и его сообщников Уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Тихановского и его сообщников, - одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного...

Уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Тихановского и его сообщников, - одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК. Это сегодня рассказал глава Следственного комитета во время посещения Гомсельмаша. Иван Носкевич прокомментировал ход расследования.Глава СК напомнил, что некоторые фигуранты, проходящие по делу, уже под стражей, некоторые объявлены в розыск, поскольку находятся за пределами страны. Тем фигурантам, которые задержаны, будет предъявлено обвинение в течение месяца. После этого будет приниматься решение о завершении расследования уголовного дела.