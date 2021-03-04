|
Комментарий СК по делу Сергея Тихановского и его сообщников
04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Тихановского и его сообщников, - одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК. Это сегодня рассказал глава Следственного комитета во время посещения Гомсельмаша. Иван Носкевич прокомментировал ход расследования.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси: "Что касается самого Тихановского, полагаю, что в ближайшее время мы предъявим ему уже окончательное обвинение. Будут проведены действия, направленные на окончание расследования, и до конца месяца, если не случится форс-мажоров, дело будет передано прокурору".
Глава СК напомнил, что некоторые фигуранты, проходящие по делу, уже под стражей, некоторые объявлены в розыск, поскольку находятся за пределами страны. Тем фигурантам, которые задержаны, будет предъявлено обвинение в течение месяца. После этого будет приниматься решение о завершении расследования уголовного дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Тихановского и его сообщников, - одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)