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Комментарий СК по делу Сергея Тихановского и его сообщников

04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Тихановского и его сообщников, - одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК. Это сегодня рассказал глава Следственного комитета во время посещения Гомсельмаша. Иван Носкевич прокомментировал ход расследования.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси: "Что касается самого Тихановского, полагаю, что в ближайшее время мы предъявим ему уже окончательное обвинение. Будут проведены действия, направленные на окончание расследования, и до конца месяца, если не случится форс-мажоров, дело будет передано прокурору".

Комментарий СК по делу Сергея Тихановского и его сообщников


Глава СК напомнил, что некоторые фигуранты, проходящие по делу, уже под стражей, некоторые  объявлены в розыск, поскольку находятся за пределами страны. Тем фигурантам, которые задержаны, будет предъявлено обвинение в течение месяца. После этого будет приниматься решение о завершении расследования уголовного дела. 
 
 
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Уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Тихановского и его сообщников, - одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного...
 
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