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В суде вынесли вердикт по уголовному делу о хулиганстве 33-летнего минчанина, избившего человека в одежде с госсимволикой
04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в суде Московского района Минска вынесли вердикт по уголовному делу о хулиганстве 33-летнего минчанина, избившего человека в одежде с госсимволикой. Как итог - полтора года лишения свободы. Инцидент произошел 25 ноября в общественном транспорте. Выпивший дебошир сначала стал оскорблять и кричать на одного из пассажиров, а после в ход пошли и кулаки. Фигурант несколько раз ударил мужчину ногами. Последний решил выйти из автобуса. Однако зачинщик драки последовал за ним и продолжил потасовку на улице.
Евгений Серяков, старший помощник прокурора Московского района г. Минска: "Нанес потерпевшему множество ударов, чем причинил ему физическую боль и побои. На момент совершения преступления обвиняемый имел неотбытое наказание по предыдущему приговору суда в виде лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Суд согласился с предложенной стороной гособвинения квалификацией действия обвиняемого и мерой наказания. За совершение вышеуказанных действий обвиняемый приговором суда признан виновным по ч 1 ст. 339 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима".
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в законном порядке.
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В суде вынесли вердикт по уголовному делу о хулиганстве 33-летнего минчанина, избившего человека в одежде с госсимволикой
Сегодня в суде Московского района Минска вынесли вердикт по уголовному делу о хулиганстве 33-летнего минчанина, избившего человека в одежде с госсимволикой. Как...
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