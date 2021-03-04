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В суде вынесли вердикт по уголовному делу о хулиганстве 33-летнего минчанина, избившего человека в одежде с госсимволикой

04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в суде Московского района Минска вынесли вердикт по уголовному делу о хулиганстве 33-летнего минчанина, избившего человека в одежде с госсимволикой. Как итог - полтора года лишения свободы. Инцидент произошел 25 ноября в общественном транспорте. Выпивший дебошир сначала стал оскорблять и кричать на одного из пассажиров, а после в ход пошли и кулаки. Фигурант несколько раз ударил мужчину ногами. Последний решил выйти из автобуса. Однако зачинщик драки последовал за ним и продолжил потасовку на улице. 

Евгений Серяков, старший помощник прокурора Московского района г. Минска: "Нанес потерпевшему множество ударов, чем причинил ему физическую боль и побои. На момент совершения преступления обвиняемый имел неотбытое наказание по предыдущему приговору суда в виде лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Суд согласился с предложенной стороной гособвинения квалификацией действия обвиняемого и мерой наказания. За совершение вышеуказанных действий обвиняемый приговором суда признан виновным по ч 1 ст. 339 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима".

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в законном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде Московского района Минска вынесли вердикт по уголовному делу о хулиганстве 33-летнего минчанина, избившего человека в одежде с госсимволикой. Как...
 
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