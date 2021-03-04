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Минздрав Беларуси обновил список стран "красной зоны"
04.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минздрав Беларуси исключил из списка с неблагоприятной эпидситуацией четыре страны. Теперь по прибытии из Азербайджана, Исландии, Кыргызстана и Марокко белорусам не потребуется самоизолироваться на 10 дней. При этом в перечень стран "красной зоны" добавили Финляндию, Кубу и Малайзию. Напомним, на данный момент в списке 145 государств, после которых для приезжающих последует обязательный карантин. Перечень обновляется исходя из эпидситуации в мире.
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Минздрав Беларуси исключил из списка с неблагоприятной эпидситуацией четыре страны. Теперь по прибытии из Азербайджана, Исландии, Кыргызстана и Марокко белорусам...
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