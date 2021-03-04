Источник материала: БT

Минздрав Беларуси исключил из списка с неблагоприятной эпидситуацией четыре страны. Теперь по прибытии из Азербайджана, Исландии, Кыргызстана и Марокко белорусам не потребуется самоизолироваться на 10 дней. При этом в перечень стран "красной зоны" добавили Финляндию, Кубу и Малайзию. Напомним, на данный момент в списке 145 государств, после которых для приезжающих последует обязательный карантин. Перечень обновляется исходя из эпидситуации в мире.