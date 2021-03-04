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Казакевич озвучил социальный портрет «преступника», «связанного с протестной активностью»

05.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В стране было совершено более 2,5 тысячи преступлений, «связанных с протестной активностью». Тысяча противоправных действий была совершена в отношении сотрудников милиции или внутренних войск. Установлены восемьсот человек, которые «так или иначе участвовали в протестном движении». Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я думаю, зрителю будет интересно услышать, что мы составили социальный портрет такого преступника. Это неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Либо работающий на какой-то низкооплачиваемой должности. И на вопрос, а мы каждому задаем этот вопрос: «Что тебя подвигло угрожать, ладно милиционеру — у нас такая профессия рискованная — жене милиционера, детям милиционера? Зачем ты это делаешь?» звучит шаблонный ответ: «Я таким образом высказываю свою гражданскую позицию», — рассказал замглавы МВД Геннадий Казакевич.

По словам Казакевича, гражданскую позицию надо выражать на избирательном участке или в установленном законом порядке.

— Но все, что связано с угрозами, с оскорблением, неприкрытым информационным давлением, безусловно, будет пресекаться, — заявил он.

Напомним, в январе в один из новостных сюжетов БТ попала милицейская статистика — «социально-возрастной портрет лиц, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Согласно этой статистике, более 56% протестующих — лица в возрасте от 30 до 60 лет. Среди них безработных — 19%, работающих — почти 53%, пенсионеров — 22%.

 
 
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По словам Казакевича, гражданскую позицию надо выражать на избирательном участке или в установленном законом порядке.
 
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