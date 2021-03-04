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Казакевич озвучил социальный портрет «преступника», «связанного с протестной активностью»
05.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В стране было совершено более 2,5 тысячи преступлений, «связанных с протестной активностью». Тысяча противоправных действий была совершена в отношении сотрудников милиции или внутренних войск. Установлены восемьсот человек, которые «так или иначе участвовали в протестном движении». Такая информация
— Я думаю, зрителю будет интересно услышать, что мы составили социальный портрет такого преступника. Это неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Либо работающий на какой-то низкооплачиваемой должности. И на вопрос, а мы каждому задаем этот вопрос: «Что тебя подвигло угрожать, ладно милиционеру — у нас такая профессия рискованная — жене милиционера, детям милиционера? Зачем ты это делаешь?» звучит шаблонный ответ: «Я таким образом высказываю свою гражданскую позицию», — рассказал замглавы МВД Геннадий Казакевич.
По словам Казакевича, гражданскую позицию надо выражать на избирательном участке или в установленном законом порядке.
— Но все, что связано с угрозами, с оскорблением, неприкрытым информационным давлением, безусловно, будет пресекаться, — заявил он.
Напомним, в январе в один из новостных сюжетов БТ
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По словам Казакевича, гражданскую позицию надо выражать на избирательном участке или в установленном законом порядке.
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