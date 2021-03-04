В Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел за экстремизм

В Беларуси насчитали 2407 уголовных дел «экстремистской направленности», которые были возбуждены после августа 2020 года.

Об этом сообщил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич на встрече с трудовым коллективом «Гомсельмаша» 4 марта, передает БЕЛТА.

Носкевич отметил, что дела заведены за такие деяния, как нанесение на стены оскорбительных надписей, насилие в отношении силовиков. 650 дел передали прокурорам для направления в суды. Таким образом, надписи на стенах и заборах в стране приравниваются к экстремизму.

Представитель СК напомнил, что кроме этого «многие правонарушители» были привлечены к административной ответственности - оказались под арестом или были оштрафованы.

Другая сторона медали

Тем временем, инициатива BYPOL и ISANS подготовили совместный доклад о действиях силовиков в Беларуси против мирного населения в августе 2020-го.

Напомним, в отношении ОМОНовцев и других правоохранителей, которые избивали, пытали и даже убивали людей, до сих пор не заведено ни одного уголовного дела.

Только по сведениям ООН, за первые два дня протестов в Беларуси было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Расследование касательно жестких подавлений акций протестов в Беларуси опубликовало издание « Медиазона ». Там собрали данные о насилии в отношении задержанных в Минске и изоляторе в Жодино, причем данные собирались не без помощи сотрудников силовых ведомств, которые анонимно помогали журналистам.

21 января на встрече со студентами Александр Лукашенко заявил , что жалобы от пострадавших от действий силовиков на особом контроле, «с ними разберутся к лету».

В настоящее время по всей Беларуси проходят суды, на которых присуждают годы колонии за надписи и просто за выход на улицу в неположенное время. Адвокатов политзаключенных по всей стране лишают лицензии за прямые обязанности, как и журналистов, которые выполняли свою работу.

Кроме того, с 1 марта в Беларуси начали действовать новые Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП).

Изменения заключаются в значительном ужесточении наказаний за массовые мероприятия и БЧБ-символику.