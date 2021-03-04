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В Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел за экстремизм
05.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси насчитали 2407 уголовных дел «экстремистской направленности», которые были возбуждены после августа 2020 года.
Об этом сообщил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич на встрече с трудовым коллективом «Гомсельмаша» 4 марта,
Носкевич отметил, что дела заведены за такие деяния, как нанесение на стены оскорбительных надписей, насилие в отношении силовиков. 650 дел передали прокурорам для направления в суды. Таким образом, надписи на стенах и заборах в стране приравниваются к экстремизму.
Представитель СК напомнил, что кроме этого «многие правонарушители» были привлечены к административной ответственности - оказались под арестом или были оштрафованы.
Другая сторона медали
Тем временем, инициатива BYPOL и ISANS
Напомним, в отношении ОМОНовцев и других правоохранителей, которые избивали, пытали и даже убивали людей, до сих пор не заведено ни одного уголовного дела.
Только по
21 января на встрече со студентами Александр Лукашенко
В настоящее время по всей Беларуси проходят суды, на которых присуждают годы колонии за надписи и просто за выход на улицу в неположенное время. Адвокатов политзаключенных по всей стране лишают лицензии за прямые обязанности, как и журналистов, которые выполняли свою работу.
Кроме того, с 1 марта в Беларуси
Изменения заключаются в значительном ужесточении наказаний за массовые мероприятия и БЧБ-символику.
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В Беларуси насчитали 2407 уголовных дел «экстремистской направленности», которые были возбуждены после августа 2020 года.
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