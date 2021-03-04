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В Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел за экстремизм

05.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси насчитали 2407 уголовных дел «экстремистской направленности», которые были возбуждены после августа 2020 года.

Об этом сообщил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич на встрече с трудовым коллективом «Гомсельмаша» 4 марта, передает БЕЛТА.

Носкевич отметил, что дела заведены за такие деяния, как нанесение на стены оскорбительных надписей, насилие в отношении силовиков. 650 дел передали прокурорам для направления в суды. Таким образом, надписи на стенах и заборах в стране приравниваются к экстремизму.

Представитель СК напомнил, что кроме этого «многие правонарушители» были привлечены к административной ответственности - оказались под арестом или были оштрафованы.

Другая сторона медали

Тем временем, инициатива BYPOL и ISANS подготовили совместный доклад о действиях силовиков в Беларуси против мирного населения в августе 2020-го.

Напомним, в отношении ОМОНовцев и других правоохранителей, которые избивали, пытали и даже убивали людей, до сих пор не заведено ни одного уголовного дела.

Только по сведениям ООН, за первые два дня протестов в Беларуси было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Расследование касательно жестких подавлений акций протестов в Беларуси опубликовало издание «Медиазона». Там собрали данные о насилии в отношении задержанных в Минске и изоляторе в Жодино, причем данные собирались не без помощи сотрудников силовых ведомств, которые анонимно помогали журналистам.

21 января на встрече со студентами Александр Лукашенко заявил, что жалобы от пострадавших от действий силовиков на особом контроле, «с ними разберутся к лету».

В настоящее время по всей Беларуси проходят суды, на которых присуждают годы колонии за надписи и просто за выход на улицу в неположенное время. Адвокатов политзаключенных по всей стране лишают лицензии за прямые обязанности, как и журналистов, которые выполняли свою работу.

Кроме того, с 1 марта в Беларуси начали действовать новые Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП).

Изменения заключаются в значительном ужесточении наказаний за массовые мероприятия и БЧБ-символику.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси насчитали 2407 уголовных дел «экстремистской направленности», которые были возбуждены после августа 2020 года.
 
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